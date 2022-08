Szalony finisz Tour de Pologne w Krakowie. Wielki sukces Ethana Haytera

W piątek na kolarzy czekał ostatni etap tegorocznego Tour de Pologne - prowadzący ze Skawiny do Krakowa. Na dystansie niespełna 178 kilometrów na kolarzy czekały trzy ostatnie górskie premie, w tym podwójnie punktowana premia I kat. na Bieńkówce. Rywalizacja kończyła się przed stadionem Cracovii, a w związku z zupełnie płaską końcówką wszyscy spodziewali się walki sprinterów na krakowskich Błoniach.

Na początku etapu do ucieczki próbował się zabrać m.in. Kamil Małecki (Lotto Soudal). W ten sposób Polak chciał walczyć o obronę koszulki lidera klasyfikacji górskiej. To mu się jednak nie udało, bo w ucieczce ostatecznie znalazło się pięciu kolarzy - Julius Johansen (Intermarche - Wanty - Gobert), Alessandro De Marchi (Israel - Premier Tech), Jarrad Drizners (Lotto Soudal), Patryk Stosz (reprezentacja Polski) i Syver Waersted (Uno-X Pro Cycling Team).

Już po kilku kilometrach z ucieczki odpadł Patryk Stosz, który dość długo walczył, by dołączyć do pozostałej czwórki. To mu się jednak nie udało i po kilkunastu kilometrach został doścignięty przez atakującego Felixa Galla (AG2R Citroen Team). Niedługo później Stosz zdecydował się wrócić do peletonu, by dojechać do mety ostatniego etapu i odebrać nagrodę dla najbardziej aktywnego kolarza 79. Tour de Pologne.

Małecki, który nie zabrał się do ucieczki, musiał pogodzić się z faktem, że straci pozycję lidera klasyfikacji górskiej. Górską premię im. Joachima Halupczoka wygrał Drizners, który dorzucił kolejne trzy punkty na kolejnej premii. Tym samym Australijczyk zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji górskiej całego wyścigu.

Na nieco ponad 20 kilometrów od mety z ucieczki zaatakował Alessandro De Marchi. Johansen i Drizners zostali złapani przez peleton na 18 kilometrów przed metą, więc na rundy na krakowskich Błoniach De Marchi wjechał sam, z przewagą niespełna 30 sekund. Przed rozpoczęciem drugiej rundy do Włocha dołączył Nans Peters (AG2R Citroen Team).

Peleton nie pozwolił im jednak zyskać przewagi większej niż dziesięć sekund, przez co zostali doścignięci tuż po rozpoczęciu ostatniej rundy na ulicach Krakowa. Po szalonym finiszu z peletonu najszybszy okazał się Arnaud Demare (Groupama-FDJ), który wyprzedził Olava Kooija (Jumbo-Visma) i Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious).

Tym samym zwycięzcą tegorocznego wyścigu Tour de Pologne został Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), który zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zapewnił sobie podczas czwartkowej "czasówki". Dla Brytyjczyka to największy sukces od zwycięstwa w klasyfikacji generalnej wyścigu Tour of Norway w ubiegłym roku.