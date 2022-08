Jeszcze dwa etapy, a Polak już wygrał jedną z klasyfikacji TdP. "Zostało szczęśliwie dojechać"

W środę na kolarzy czekał kolejny trudny etap. Na trasie liczącej 178,1 kilometra, prowadzącej z Łańcuta do Rzeszowa, znalazły się dwie premie górskie III kat., a także lotny finisz. Największą trudność stanowiła jednak suma przewyższeń, która na całej trasie liczyła ponad 2300 metrów. Mimo wszystko wydawało się, że o zwycięstwo etapowe powalczą sprinterzy, którzy potrafią utrzymać się w peletonie mimo wzniesień terenu.

Po środowym etapie, do końca tegorocznego wyścigu pozostały już tylko dwie lotne premie na ostatnim etapie, prowadzącym do Krakowa. To oznacza, że Patryk Stosz, który ma osiem punktów przewagi nad 2. w klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza wyścigu Edwarda Theunsa, zapewnił sobie zwycięstwo w tej klasyfikacji. Oczywiście, pod warunkiem że dojedzie do mety w Krakowie.

Stosz: Poszło nowe rozdanie, co mi bardzo pasowało

Stosz nie musiał w środę nawet zabierać się do ucieczki, by zapewnić sobie zwycięstwo w tej klasyfikacji. - Jak wystartowaliśmy, musiałem zwracać uwagę na kolarza z Treka, żeby nie odjechał. Nie odjechał, poszło nowe rozdanie, co mi bardzo pasowało. Pozabierali punkty na premiach. Zostało tylko szczęśliwie dojechać do Krakowa - powiedział Polak po zakończeniu rywalizacji.

Stosz w środę, wykorzystując potężną kraksę w peletonie, zajął 10. miejsce na etapie. - Chciałem pomóc Staszkowi Aniołkowskiemu na finiszu. Kolarze przed nami bardzo szybko wchodzili w zakręt. Na rundzie zwracałem uwagę na ten zakręt, z powodu nawierzchni. Wiedziałem, że jak mocno wejdą w ten zakręt na finiszu, to podetnie ich. I tak się stało. Ledwo udało nam się uniknąć kraksy. Musiałem finiszować, wjechałem na metę 10. Myślę, że to dobre miejsce. Kraksa pokrzyżowała szyki sprinterom - dodał.

W czwartek na kolarzy czeka jazda indywidualna na czas, która zdecyduje o losach 79. Tour de Pologne. Na blisko 12-kilometrowym odcinku z Nowego Targu do Stacji Narciarskiej Rusiński, zawodnicy będą walczyć z 10-kilometrowym podjazdem do Bukowiny Tatrzańskiej.