Jazda po bandzie z Czesławem Langiem. Jak w bolidzie Formuły 1

Niewiele osób ma możliwość, by z bliska przyjrzeć się pracy Czesława Langa podczas jednego z etapów Tour de Pologne. Dyrektor całego wyścigu ma wiele obowiązków, które zaczynają się już na kilka godzin przed rozpoczęciem etapu, a kończą się w późnych godzinach nocnych, gdy większość kolarzy już przewraca się z boku na bok w hotelowych łóżkach. Jednak, jak podkreśla sam Czesław Lang, "nic nie daje takiej radości, jak widok szczęśliwych kibiców obok trasy".

Typowy dzień Czesława Langa podczas wyścigu rozpoczyna się już o 6:00, choć honorowy start etapu zaczynał się na 4. etapie dopiero o 12:25. Nie ma w tym jednak przypadku. Jeszcze przed śniadaniem dyrektor wyścigu musi wykonać telefony do osób odpowiedzialnych za budowę miasteczka na starcie, upewnić się, że wszystko jest gotowe na przyjazd kolarzy i drużyn, że wszystkie elementy dojechały na metę bezpiecznie. Podczas śniadania także nie ma chwili spokoju - rozmawia z sędziami, marshallami. Tuż po śniadaniu odbywa krótką odprawę z obsługą wyścigu, także marshallami, by być pewnym, że trasa jest odpowiednio oznakowana i zabezpieczona, szczególnie w niebezpiecznych miejscach.

Lang już na dwie godziny przed startem honorowym jest obecny w miasteczku startu. Dzięki temu może na własne oczy przekonać się, że oznakowanie dojazdu do startu jest wykonane właściwie. Tam odbywa kolejne rozmowy - m.in. z sędzią głównym i członkami poszczególnych zespołów, którzy mogą przekazać mu swoje uwagi. Tuż przed honorowym startem rozpoczyna się oficjalna część wydarzenia - na scenie wita się z włodarzami miast, powiatów, województwa.

Ostatnie chwile przed startem etapu także nie są wolne od obowiązków. Niemal do ostatniej chwili znajduje czas, by rozmawiać z dziennikarzami na temat tego, co czeka kolarzy danego dnia. Na trzy minuty przed honorowym startem musi być już w swoim samochodzie, gdzie czeka na niego Łukasz Bodnar - były kolarz, który od sześciu lat jest osobistym kierowcą Czesława Langa. Nie ma mowy, by jego kierowcą był ktoś niezwiązany z kolarstwem - nikt nie czuje tak jazdy w kolumnie wyścigowej jak były kolarz czy dyrektor techniczny.

Czesław Lang podczas trwania etapu musi być skupiony niemal przez cały czas. Nigdy nie wie, co może go zaskoczyć, tak jak podczas 4. etapu wyścigu, gdy tuż po starcie honorowym, na jednym z zakrętów, przewrócił się motocykl z regulatorem, odpowiedzialnym za kontrolowanie pojazdów w kolumnie wyścigu. Szczęśliwie, uniknął poważnych obrażeń, jednak na ponad 40 kilometrów etapu trzeba było znaleźć dla niego zastępstwo.

Zanim jednak kolarze dojechali do startu ostrego, Czesław Lang znalazł chwilę, by porozmawiać z kilkoma z nich. Pytali, jak wygląda trasa 4. etapu, doskonale zdając sobie sprawę, że może na nim dojść do niespodzianek, które odwrócą losy klasyfikacji generalnej całego wyścigu. Po niespełna trzech kilometrach rozpoczęło się prawdziwe piekło dla każdego, kto nigdy nie miał okazji jechać w kolumnie wyścigu kolarskiego.

Trasa 4. etapu przez pierwsze trzydzieści kilometrów prowadziła nieustannie w górę i w dół. Długo nie mogła zawiązać się ucieczka, przez co tempo całego peletonu było bardzo wysokie - śr. prędkość w pierwszych trzydziestu minutach etapu wynosiła 47 km/h, choć przez większość dystansu trasa prowadziła pod górę. To oznaczało, że samochody w kolumnie musiały rozpędzać się do prędkości znacznie przewyższających 100 km/h, by kolarze nie dogonili aut w zakrętach na zjeździe - kolarze na zjazdach są w stanie znacznie szybciej składać się w kolejne zakręty, przez co w samochodzie można było poczuć się niemal jak w bolidzie Formuły 1, pędząc w dół na złamanie karku. To tylko pokazuje, jak wielkie umiejętności prowadzenia samochodu muszą mieć kierowcy, jeżdżący tuż przed kolarzami.

Czesław Lang jest tym z dyrektorów, który chciałby cały czas móc obserwować kolarzy. Z tego powodu na każdym etapie można go zauważyć tuż przed jadącym peletonem. Nietrudno jednak go zrozumieć - z tej pozycji doskonale widać m.in. jak dużo pracy wkładają kolarze w peletonie w drugiej części rywalizacji, by dogonić ucieczkę. W związku z tym często wychylał się przez szyberdach w samochodzie, by móc na własne oczy obserwować jazdę peletonu podczas etapu. To go odróżnia od Christiana Prudhomme'a, dyrektora Tour de France. Francuza często podczas transmisji można spotkać z reguły w towarzystwie VIP-ów, z kieliszkiem szampana w ręku.

Dyrektor wyścigu przez niemal całą trasę korzystał z okazji, by pozdrawiać kibiców znajdujących się przy drodze. Wykorzystał także okazję, by na chwilę zatrzymać się, wysiąść z samochodu i zrobić kilka zdjęć z grupą fanów, stojących w "strefie bufetu". Wtorkowy etap nadawał się do tego idealnie - ucieczka zyskała kilka minut przewagi, dzięki czemu Lang mógł odjechać na chwilę od peletonu, by móc zatrzymać się na trasie i poczekać na główną grupę.

Ale nie tylko z powodu kibiców zatrzymywał się na trasie. We wtorek podobnie było w Ustrzykach Dolnych, gdzie zlokalizowana była lotnia premia. Lang na chwilę wysiadł z auta, by powiedzieć kilka słów zebranym na niej kibicom, ale przede wszystkim spotkać się z włodarzami miasta i uścisnąć im dłoń.

I choć środkowa część etapu wydaje się najspokojniejsza pod kątem jazdy w peletonie, dyrektor Tour de Pologne nie ma zbyt wiele chwil do wytchnienia. Średnio co kilka minut odbierał telefony lub załatwiał sprawy związane z kolejnymi etapami wyścigu, czy m.in. z dekoracją po zakończeniu obecnego etapu.

Ostatnie kilometry etapu to powrót do szalonej jazdy w kolumnie wyścigu. Po pierwsze - to właśnie wtedy peleton dogania ucieczkę, przez co tempo w peletonie jest znacznie wyższe. Po drugie - ekipy zainteresowane zwycięstwem chcą za wszelką cenę znaleźć się z przodu peletonu, co dodatkowo zwiększa tempo z każdym kolejnym kilometrem. Biorąc pod uwagę, że wszystkie pojazdy znajdujące się przed peletonem muszą odjechać na bezpieczną odległość od kolarzy, by nie zablokować mety, prędkość kolumny jest szalona - rzadko spadając poniżej 90 km/h.

Gdy tylko samochód Czesława Langa zatrzyma się za metą, dyrektor wyścigu pędzi w okolice mety. Za chwilę musi być w pełnej gotowości, by stać na podium z kolarzami, którzy odbiorą nagrody za swoje osiągnięcia. Tuż po dekoracjach rozpoczynają się kolejne obowiązki - do Czesława Langa ustawia się kolejka dziennikarzy, którzy chcą porozmawiać z dyrektorem wyścigu o wszystkim, co dzieje się wokół Tour de Pologne.

W tym samym czasie dyrektor wyścigu sprawdza, czy nie ma żadnych nieprzewidzianych zdarzeń podczas kontroli antydopingowej. Po każdym etapie kilku kolarzy, w tym zwycięzca, jest obowiązkowo wezwany na kontrolę antydopingową. Jak podkreślił Lang, po etapie otrzymuje także informacje o działaniu biura prasowego czy systemów związanych z wynikami wyścigu.

Logistyka tegorocznego wyścigu sprawia, że Czesław Lang możliwie jak najszybciej chce wyruszyć w drogę do hotelu po zakończeniu etapu. Z tego powodu niemal niemożliwe jest zlokalizowanie dyrektora wyścigu na mecie już po 45 minutach od zakończenia rywalizacji. Lang wyrusza w drogę tak szybko, by jak najszybciej zameldować się w hotelu, bo jego dzień pracy nadal się nie kończy.

W hotelu rozpoczynają się rozmowy i analizy wydarzeń z etapu. Podczas kolacji odbywa pierwsze rozmowy - z sędziami, marshallami, by podsumować kolejny dzień podczas wyścigu. W międzyczasie odbywają się także rozmowy z policją, m.in. na temat zabezpieczenia trasy. Po kolacji Lang rozpoczyna serię telefonów - by upewnić się, że wszystkie drużyny dotarły bez problemu do hoteli, że obsługa wyścigu dotarła do kolejnych miast, by przygotować oprawę na kolejny dzień. Jeśli podczas etapu doszło do groźnego wypadku i kolarze musieli udać się do szpitala na badania, Lang dzwoni także do szpitala, by sprawdzić stan kolarza.

Standardowy dzień Czesława Langa kończy się między 22:00 a 23:00. Wszystko pod warunkiem, że nie wydarzyły się żadne nieprzewidziane okoliczności. A kolejnego dnia, który rozpoczyna się znów ok. 6:00 rano, wszystko zaczyna się od nowa.