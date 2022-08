Dramatyczny wypadek. Dwóch kolarzy "wyleciało w powietrze". Ucierpieli kibice [WIDEO]

Sytuacja miała miejsce podczas sesji kwalifikacyjnej wyścigu kolarzy torowych mężczyzn. Matt Walls po najeździe na bandę poleciał w górę i spadł w tłumie kibiców. Drugi z zawodników, który także wpadł na nią, Derek Gee wylądował natomiast na torze. W wypadku brało udział jeszcze kilku zawodników.

Tragicznie wyglądający wypadek podczas zawodów kolarstwa torowego. Interweniowali lekarze

Jak relacjonuje przebieg wydarzeń angielski "The Guardian", wcześniej wspomniani Walls, Gee oraz inny kolarz Matthew Bostock zostali przetransportowani do szpitala. Szczególnie obawiano się o stan zdrowia Wallsa, jednak został on już wypisany ze szpitala: - Zawodnik nie ma poważnych obrażeń, zostały mu założony szwy na twarzy, ponadto jest poobijany i ma kilka zadrapań - podaje dziennik.

Oprócz kolarzy podczas incydentu ucierpiało także dwóch widzów: mężczyzna z ranami na ramieniu i poobijana dziewczynka. - Chcemy przekazać nasze najlepsze życzenia wszystkim kolarzom biorącym udział w wypadku, jak i poszkodowanym kibicom. Chcieliśmy również podziękować zespołom medycznym za ich fachową opiekę - przekazali organizatorzy.

Na szczęście wypadek nie okazał się tak tragiczny w skutkach, jak mogło się to wydawać po nagraniu z niego. Zabrani do szpitala kolarze potwierdzili później medialne doniesienia, że stan ich zdrowia jest dobry i nie mają żadnych poważniejszych obrażeń. Za spowodowanie incydentu dyskwalifikacją został natomiast ukarany Mathias Guillemette.

Igrzyska Wspólnoty Narodów to multidyscyplinarne zawody, rozgrywane co cztery lata. Biorą w nim udział państwa zrzeszone we Wspólnocie Narodów, międzynarodowej organizacji zrzeszającej w większości państwa, które wcześniej znajdowały się pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii.