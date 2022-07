Katarzyna Niewiadoma poszła śladem Zenona Jaskuły. "To była praca do granic możliwości"

Katarzyna Niewiadoma zapisała się na kartach historii polskiego kolarstwa. Jest pierwszą Polką, która stanęła na podium wyścigu Tour de France. Powtórzyła tym samym wyczyn Zenona Jaskuły, który także zajął 3. miejsce podczas francuskiego wyścigu w 1993 roku.

Od samego początku wyścigu było widać, że Katarzyna Niewiadoma jest gotowa do walki o czołowe miejsca. Próbowała ataków, brała na siebie ciężar rozrywania peletonu. Wszystko po to, by zyskiwać cenne sekundy w klasyfikacji generalnej. Na 3. etapie była bliska zwycięstwa etapowego, ale na ostatnich metrach została wyprzedzona przez ówczesną liderkę Mariannę Vos.

Dzień później bardzo aktywnie atakowała na etapie z fragmentami prowadzącymi po nawierzchni szutrowej. Polka bardzo chciała rozerwać peleton, zgubić zawodniczki zaliczane do grona faworytek całego wyścigu. To ostatecznie jej się nie udało, jednak każdy kolejny dzień potwierdzał wielkie ambicje Niewiadomej.

O losach całego wyścigu decydować miały jednak ostatnie etapy, prowadzące po górach. Tam Niewiadoma niemal w pojedynkę goniła uciekające rywalki - Annemiek van Vleuten i Demi Vollering - jednak obydwie okazały się za mocne, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Polka była w stanie jednak pokazać pazur w decydujących momentach, co pozwoliło jej zająć 3. miejsce w pierwszej etapowej edycji kobiecego Tour de France.

Niewiadoma: Podium w Tour de France to coś, o czym marzyłam

Historyczny wyczyn Niewiadomej. Polka na podium w Tour de France Femmes

O tym, jak wielki to sukces dla samej Katarzyny Niewiadomej, świadczą jej słowa po zakończeniu rywalizacji. - Nie miałam wystarczająco dużo czasu, by się nad tym zastanowić, ale podium w Tour de France to coś, o czym marzyłam, odkąd dowiedziałam się, że będziemy mieć taki wyścig. To, i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej, sprawia, że jestem bardzo szczęśliwa i dumna z mojej drużyny - powiedziała Polka, cytowana przez oficjalną stronę wyścigu.

- Bawiłam się pierwszymi dniami z podjazdami. Na tym skupiałam się przez większą część mojej kariery, na klasykach. Ostatnie etapy była walką o przetrwanie i pracą do granic możliwości. To jeden z najtrudniejszych wyścigów, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Niesamowite było widzieć wszystkich kibiców obok drogi - dodała Niewiadoma.

Niewiadoma w swojej karierze odnosiła już duże sukcesy. Brązowy medal mistrzostw świata, zwycięstwo w Energy Women's Tour w Wielkiej Brytanii po solowej akcji na 1. etapie, zwycięstwo w Amstel Gold Race. Polka we Francji udowodniła jednak wszystkim, że należy do absolutnej czołówki w kobiecym peletonie. I nadal ma wielką szansę, by w niedalekiej przyszłości przekuć miejsce na podium w Tour de France w spektakularne zwycięstwa.