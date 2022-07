Historyczny wyczyn Niewiadomej. Polka na podium w Tour de France Femmes

Tegoroczna edycja Tour de France Femme była historyczną, premierową odsłoną. Panie po raz pierwszy rywalizowały w legendarnym francuskim wyścigu. Wielkie nadzieje wiązano z występem rewelacyjnej polskiej kolarki, Katarzyny Niewiadomej, która reprezentuje barwy teamu Canyon//SRAM Racing. Oprócz niej na liście startowej znalazła się jeszcze jedna Polka, Marta Lach (Ceratizit-WNT Pro Cycling).

Rewelacyjny wynik Niewiadomej. Polka trzecią zawodniczką kobiecego TdF

Niewiadoma już po drugim etapie, w którym zajęła trzecią lokatę, plasowała się na najniższym miejscu podium klasyfikacji generalnej wyścigu. Kolejne etapy pozwalały jej utrzymywać się w czołówce, co dawało nadzieję na wielką radość po ostatnim etapie. Polka przez całą trasę ósmego etapu plasowała się w czołówce i czujnie pilnowała swoich najgroźniejszych rywalek. Głównie Włoszki Elisy Longo Borghini (Trek-Segafredo), która liczyła na wyprzedzenie polskiej kolarki w klasyfikacji. Niewiadoma nie dała jednak wydrzeć sobie z rąk wielkiego sukcesu i dojechała do mety na czwartej lokacie. To pozwoliło jej utrzymać trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji i cieszyć się z historycznego sukcesu.

Rywalizację od początku zdominowały Holenderki i nie inaczej było na ostatnim etapie. Wygrała go liderka wyścigu Annemiek van Vleuten (Movistar), pieczętując tym samym triumf w premierowej edycji kobiecego Tour de France. Druga na mecie zameldowała się Demi Vollering (SD Worx), która na takim samym miejscu ukończyła zmagania. Trzecią lokatę zajęła Włoszka Silvia Persico (Valcar - Travel & Service), wyprzedzając Niewiadomą o niespełna 10 sekund.

Klasyfikacja generalna kobiecego Tour de France

Annemiek van Vleuten (Movistar) Demi Vollering (SD Worx) - 3 minuty i 48 sekund straty Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) - 6 min i 35 s Juliette Labous (Team DSM) - 7 min 28 s Silvia Persico (Valcar - Travel & Service) - 8 min Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) - 8 min 26 s

