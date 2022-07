Pracował w sklepie rybnym, zaszokował świat. "Odebrał aurę niezwyciężoności"

Jonas Vingegaard nie pozostawił w tegorocznym Tour de France złudzeń. Był zdecydowanie najlepszy, wykorzystując momenty słabości Tadeja Pogacara, zdecydowanego faworyta do wygrania i obrony tytułu wywalczonego przed rokiem. Duńczyk sam pokazał znakomitą formę, ostatecznie wygrywając wyścig o blisko trzy minuty nad Słoweńcem.

Zagraniczne media rozpisują się o wielkim zwycięstwie Vingegaarda, który przełamuje fatalne skojarzenia związane w jego kraju z kolarstwem. Poprzedni czołowi kolarze, Bjarne Riis i Michael Rasmussen, którzy odnosili wielkie sukcesy na przełomie XX i XXI wieku, przyznali się po latach do stosowania dopingu. Pierwszy z nich wygrał Tour de France w 1996 roku, drugi wygrał cztery etapy i dwukrotnie był najlepszy w klasyfikacji górskiej.

Vingegaard "odebrał Pogacarowi aurę niezwyciężoności"

"The Guardian" podkreśla, że Vingegaard "odebrał Pogacarowi aurę niezwyciężoności", "The Sun" zauważa, że Duńczyk "zapisał się na kartach historii kolarstwa". Duński "Politiken" uważa, że było to jedno z największych duńskich zwycięstw w historii sportu. Z kolei "Ekstra Bladet" przekazuje, że tysiące Duńczyków pojechało do Paryża, by świętować dopiero drugie duńskie zwycięstwo w historii Tour de France.

Vingegaard, który koszulkę lidera wyścigu przejął po 11. etapie z rąk Tadeja Pogacara, z pomocą drużyny Jumbo-Visma kontrolował każdy atak Słoweńca, który starał się odwrócić losy wyścigu. Na 18. etapie to Duńczyk zdołał odjechać Pogacarowi, zyskać kolejną minutę i zapewnić sobie zwycięstwo w całym wyścigu. Gdyby nie straty poniesione na ostatnim etapie w Paryżu, gdy Duńczyk chciał w ramach świętowania wjechać z całą drużyną na linię mety, wyprzedziłby ostatecznie Pogacara w klasyfikacji generalnej o ponad trzy i pół minuty.

Historia Vingegaarda jest wyjątkowa. Gdy w 2011 i 2012 w Danii odbyły się mistrzostwa świata i pierwsze etapy Giro d'Italia, podjął decyzję, by zostać profesjonalnym kolarzem. Będąc już w zespole ColoQuick, rozwijał się, by w przyszłości dołączyć do czołówki górali w światowym peletonie.

Tuż przed wielką karierą pracował w sklepie rybnym

Jeszcze w 2018 roku, tuż przed dołączeniem do ekipy Jumbo-Visma, pracował w sklepie rybnym, nieustannie trenując. - Podobało mi się to, nawet jeśli musiałem wstawać o piątej rano. To było wręcz relaksujące, bo nie musiałem zbyt wiele myśleć. Musiałem tylko składać zamówienia, dbać o faktury i sprzedawać ryby - mówił w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport".

Już w pierwszym roku w barwach nowego zespołu zapisał duże zwycięstwo. Podczas jednego z najtrudniejszych etapów Tour de Pologne był najlepszy, pokonując na mecie w Kościelisku m.in. Rafała Majkę, Pavla Sivakova czy Jaia Hindley'a, jednych z czołowych górali wyścigu.

W tym roku zapisał się w pamięci kibiców nie tylko ze względu na swoją fenomenalną jazdę od pierwszego do ostatniego etapu. Na 18. etapie, gdy zjeżdżał wraz z Pogacarem, Słoweniec upadł na jednym z zakrętów. Vingegaard zauważył to i zdecydował się poczekać na swojego rywala, by w równej walce decydować o losach wyścigów. Nagrania i zdjęcia z jego zachowania obiegły cały świat, ze względu na reakcję fair play ze strony lidera Tour de France.

Vingegaard tym samym poprawił swój wynik w Tour de France sprzed roku, gdy w klasyfikacji generalnej zajął drugie miejsce, ze stratą ponad 5 minut do Pogacara. Teraz skutecznie mu się zrewanżował, nie okazując nawet przez chwilę momentu słabości. I dał jasno do zrozumienia, że stał się jednym z czołowych "górali" na świecie, z którym trudno będzie rywalizować w najbliższych latach.