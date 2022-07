Protest podczas Tour de France. Aktywiści przerwali etap. Szokujące sceny

Podczas wtorkowego, 10. etapu Tour de France kolarze rywalizowali u podnóża Alp. Największym problemem podczas rywalizacji nie były jednak górskie podjazdy, a protest aktywistów, który na kilkanaście minut przerwał wyścig.

Tour de France. Dziesiąty etap przerwany przez protest aktywistów

Na około 45 kilometrów przed metą doszło do dość niecodziennej sytuacji. Na trasie pojawiła się grupa dziewięciu ekologów, którzy przykuci do siebie łańcuchami i odpalili świece dymne. Protest aktywistów stanowił realne zagrożenie dla zdrowia kolarzy, w efekcie czego jury podjęło decyzję o neutralizacji zmagań. W momencie zarządzenia przerwy 25-osobowa ucieczka miała około siedem minut przewagi nad peletonem. Policja z kolei próbowała usunąć demonstrantów z drogi, co udało się dopiero po jakimś czasie.

Akcja była zorganizowana przez francuską organizację "Dernière Rénovation", która chwile po sytuacji zamieściła na swoich mediach społecznościowych wpis na ten temat. Jak się okazuje, jednym z postulatów aktywistów jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń we Francji w połączeniu ze "sprawiedliwością społeczną i klimatyczną".

"Dzisiaj dziewięciu obywateli wspierających "Dernière Renovation" przerwało 10. etap Tour de France pomiędzy Morzine i Megève w Magland, aby zatrzymać szalony wyścig ku zagładzie naszego społeczeństwa" - czytamy na Twitterze organizacji.

Zwycięzcą 10. etapu został Magnus Cort Nielsen. Drugi był Nick Schultz, a trzeci Luiz Leon Sanchez.Po 10. etapach Tour de France liderem klasyfikacji generalnej jest Tadej Pogacar mający 11 sekund przewagi nad Lennardem Kamną. Trzeci jest Jonas Vingegaard, który traci do lidera 39 sekund.