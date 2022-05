Wielka kraksa na finiszu Tour of Hellas. "Bardzo źle to wyglądało" [WIDEO]

Sytuacja miała miejsce tuż przed metą przedostatniego etapu wyścigu kolarskiego Tour of Hellas. Liczył on 176 kilometry, a jego trasa przebiegała z Karditsy do Larisy. Kończył się on sprinterskim finiszem i to właśnie podczas niego doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpilka czeka na debiut w KSW. "To będzie ciekawa historia"

Magath atakuje Bayern, Nagelsmann odpowiada. Wrze na lini Berlin - Monachium

Kraksa podczas finiszu wyścigu Tour of Hellas. "Bardzo źle to wyglądało"

O pierwsze miejsce rywalizowało jeszcze kilku kolarzy, a droga, po której jeździli była bardzo ciasna. W pewnym momencie jeden z pędzących zawodników trącił kolejnego, co wywołało serię upadków.

Kilku kolarzy wpadło także w bandę oddzielającą ich od widowni, a pozostali zawodnicy zaczęli na nich najeżdżać. - Bardzo źle to wyglądało - stwierdził komentujący w stacji "Eurosport" zawody Igor Błachut.

Wypadek, choć wyglądał bardzo groźnie, to zakończył się w miarę szczęśliwie. Żaden z uczestniczących w nim zawodników nie odniósł poważniejszej kontuzji. Finalnie przedostatni etap wygrał Nils Lau Nyborg Broge. Tour of Hellas zakończyło się natomiast w niedzielę (01.05), a jego triumfatorem był Aaron Gate.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wieczysta Kraków się wzmacnia. Tym razem w gabinetach. Nowy dyrektor

Wypadki podczas sprintów są jednymi z najbardziej niebezpiecznych podczas wyścigów kolarskich. W 2020 roku do podobnego zdarzenia doszło podczas Tour de Pologne. Dylan Groenewegen zepchnął wówczas Fabio Jakobsena w barierki i ten doznał poważnych obrażeń. Udało mu się powrócić do rywalizacji dopiero po 249 dniach.