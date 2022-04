Łzy, kilkuminutowa analiza i... Michał Kwiatkowski wygrywa Amstel Gold Race

Wyścig Amstel Gold Race to kolarski klasyk, rozgrywany w Holandii, który jest pierwszym z wyścigów Tryptyku Ardeńskiego. Kolarze zmierzyli się na trasie liczącej 254 kilometry, o sumie przewyższeń przekraczającej 3400 metrów.

Kwiatkowski najlepszy w Amstel Gold Race! Zadecydowały centymetry

W trakcie samego wyścigu długo wszystko wskazywało na to, że rozstrzygnie się on po finiszu z peletonu. Wszelkie ucieczki były przez niego kasowane, ale tylko do czasu.

Na 20 kilometrów przed metą na ucieczkę zdecydował się Michał Kwiatkowski, do którego po chwili dołączył Benoit Cosnefroy. Peleton prawdopodobnie tę dwójkę zlekceważył i skończyło się to tym, że świetnie jadąca dwuosobowa ucieczka Polaka i Francuza zdołała dojechać do mety i między sobą rozstrzygnąć walkę o zwycięstwo.

Na finiszu emocji nie brakowało, bo Kwiatkowski i Cosnefroy wjechali na metę praktycznie jednocześnie. Początkowo wydawało się, że to Francuz okazał się minimalnie lepszy. Kwiatkowski zareagował na to bardzo emocjonalnie, na jego twarzy pojawiły się łzy, które po kilku minutach zamieniły się w ogromną radość.

Kilkuminutowa analiza fotofiniszu wykazała, że to Polak o centymetry wyprzedził swojego rywala i zwyciężył w Amstel Gold Race 2022. Drugi był Cosnefroy, a trzecie miejsce zajął Belg Tiesj Benoot z grupy Jumbo-Visma.

To druga w karierze wygrana Kwiatkowskiego w Amstel Gold Race. Po raz pierwszy 32-letni Polak uczynił to w 2015 roku, jako pierwszy kolarz z Polski.