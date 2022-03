Kuriozalne sceny na autostradzie. Betonowa bariera nie powstrzymała kolarzy [WIDEO]

Wyścig Dookoła Katalonii (Volta Ciclista a Catalunya) odbywa się w dniach 21-27 marca i od 2011 roku należy do cyklu World Tour. Wtorek był drugim dniem rywalizacji w Katalonii. Kolarze mieli do pokonania 202-kilometrowy odcinek na trasie z L'Escali do Perpignan. Na 35 kilometrów przed metą, na krótkim odcinku autostrady, doszło do niespodziewanego zdarzenia.

Kosztowna pomyłka trzech kolarzy

Reprezentujący Polskę Cesare Benedetti (Bora-hansgrohe), mający polskie korzenie Joe Dombrowski (Astana), a także Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) pomylili trasę. Inaczej niż pozostali zawodnicy w peletonie trzymali się lewej strony drogi, przez co po kilkudziesięciu metrach okazało się, że od reszty stawki oddziela ich betonowa bariera.

Cała trójka doszła do wniosku, że popełniła błąd, a w celu powrotu do peletonu będą musieli sforsować przeszkodę. Najpewniej zachęcano ich do tego również z wozów technicznych, że jest to jedyne rozwiązanie, aby wrócić do rywalizacji. Każdy z trzech kolarzy musiał więc wziąć swój rower "pod pachę" i poradzić sobie z przeszkodą.

Kolarze nie zdołali odrobić strat do czołówki

Błąd w wyborze trasy był dla całej trójki mocno kosztowny. Wskutek błędu Benedetti i Dombrowski dotarli do mety w 10-osobowej grupie, która straciła do peletonu na mecie 5:23. Bizkarra z kolei, który ukończył rywalizację w grupie Michała Kwiatkowskiego stracił do czołówki 8:37.

We wtorkowym drugim etapie najlepszy był Australijczyk Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) z czasem 4:44.28. Drugi był Niemiec Phil Bauhas (Bahrain-Victorious), a trzeci Francuz Hugo Hofstetter (Team Arkea Samsic). W środę kolarzy czeka ponad 161-kilometrowy odcinek na trasie Perpignan-La Molina.

Nowym liderem wyścigu Dookoła Katalonii został Norweg Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM). Za jego plecami znajduje się Australijczyk Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco), a trzecie miejsce zajmuje Hofstetter.