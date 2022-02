Andrzej P. usłyszał wyrok za przestępstwa seksualne. Kara bezwzględnego więzienia

Jesienią 2017 roku w Polskim Związku Kolarskim wybuchła afera. Ówczesny prezes, Dariusz Banaszek, zwolnił dyscyplinarnie z pracy Andrzeja P., a wkrótce chciał go przywrócić na stanowisko. Zarząd najpierw stawał w obronie cenionego fachowca, a później robił wszystko, by nie pozwolić na jego powrót. Piotr Kosmala po rezygnacji z funkcji wiceprezesa PZKol-u opowiedział na łamach serwisu WP SportoweFakty o wysoko postawionym działaczu, który zastraszał swoje zawodniczki, by wykorzystywać je seksualnie. Według relacji Kosmali dotyczyło to również osób nieletnich, a jedną ze sportsmenek niewymieniony z nazwiska mężczyzna miał zgwałcić.

Andrzej P. usłyszał wyrok

W poniedziałek 29 października 2018 roku Andrzej P. został zatrzymany przez policję w swoim mieszkaniu. W latach 2010-2017 miał on dopuścić się przestępstw seksualnych wobec trzech kobiet - dwóch zawodniczek kadry, którą prowadził i kobiety biorącej udział w jednym ze zgrupowań drużyny.

Funkcjonariusze przewieźli Andrzeja P. do warszawskiej prokuratury. Potem przebywał w areszcie tymczasowym. Śledczy uznali bowiem, że w przypadku przebywania Andrzeja P. na wolności tok postępowania mógłby zostać zakłócony, ponieważ istniałaby obawa matactwa. Opuścił go jednak za poręczeniem majątkowym.

Teraz przed Sądem Okręgowym w Legnicy zakończył się proces Andrzeja P. Został uznany za winnego stawianych mu zarzutów. Sąd wymierzył mu karę pozbawienia wolności na 4,5 roku. W dodatku nie może wykonywać zawodu trenera kolarstwa przez najbliższe sześć lat i zbliżać się przez ten sam okres czasu do poszkodowanych kobiet. Szkoleniowiec ma możliwość odwołania się od decyzji.

Andrzej P. w drugiej połowie lat 90. XX wieku pełnił funkcje trenera kadry olimpijskiej MTB Sydney 2000 oraz trenera kadry szosowej młodzieżowców. W latach 1999–2011 był szkoleniowcem kadry narodowej MTB. Jego zawodnicy zdobyli 19 medali mistrzostw świata, 12 mistrzostw Europy i 133 mistrzostw Polski. W 2008 roku Maja Włoszczowska została wicemistrzynią olimpijską.