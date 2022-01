Dramatyczny wypadek Egana Bernala! Doznał licznych złamań, przeszedł trzy operacje

Egan Bernal w trakcie treningu nieopodal Bogoty miał wjechać w stojący autobus. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, które szybko obiegły sieć, wskazywały, że 25-letni kolarz z dużą prędkością uderzył w pojazd. Maszyna miała bowiem poważnie wygiętą tylną klapę. Zawodnik Ineos Grenadiers został przewieziony do szpitala przytomny, ale jego obrażenia są bardzo ciężkie.

REKLAMA

Zobacz wideo Droga do finału otwarta! Iga Świątek zadziwia w Australian Open

Egan Bernal doznał w wypadku złamań i urazu kręgosłupa, a kolumbijskie media podawały lakoniczne komunikaty

Po przetransportowaniu go do szpitala zdiagnozowano u niego wieloodłamowe złamanie kości udowej (wieloodłamowe), otwarte złamanie rzepki, złamanie łopatki, obrażenia kręgosłupa i krew w jamie opłucnej.

Niespodzianka w walce o półfinał Australian Open. 4. rakieta świata poza turniejem

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl.

Co ciekawe kolumbijskie media informowały, że wypadek 25-letniej gwiazdy kolarstwa wcale nie był poważny. Tymczasem według komunikatów ze szpitala, gdzie przebywa triumfator Tour de France z 2019 roku, wynika, że przeszedł już trzy operacje, a wieści na temat jego stanu zdrowia są naprawdę optymistyczne. Z wiadomości ze Szpitala Uniwersyteckiego La Sabana wynika, iż kolarz może być dobrej myśli nie tylko co do swojej sprawności, ale być może i co do dalszej kariery.

- DOBRE WIEŚCI! Po interwencji w sześciu kręgach zachowana została integralność neurologiczna i funkcjonalność operowanych odcinków. Nie ma w nich zmian w mobilności ani w układzie nerwowym - napisała na Twitterze Laura Bernal B z WinsportsTV.

Egan Bernal jako zawodnik swoje pierwsze starty w Europie zaliczył w barwach włoskiej drużyny Androni-Giocattoli. W 2018 roku przeszedł do Ineos Grenadiers. Od tamtego czasu 25-latek wygrał TdF w 2019 roku, jako drugi najmłodszy zawodnik w historii, a podczas minionego sezonu udało mu się w znakomitym stylu triumfować w nie mniej prestiżowym Giro d'Italia.