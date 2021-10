Nowe informacje ws. kradzieży rowerów Włoszczowskiej. Wiadomo, kim jest złodziej

Policja w Jeleniej Górze w sobotę po południu odzyskała skradzione rowery Mai Włoszczowskiej, a także złapała sprawcę włamania. Złodziej włamał się do komórek lokatorskich, w tym także do rowerowni byłej zawodniczki. Wśród skradzionego sprzętu był m.in. rower, na którym Polka wygrała Puchar Świata w Val di Sole.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal zabrał przydomek "Galaktyczni" Realowi. Teraz inny zespół składa się z "galaktycznych piłkarzy"

Włoszczowska odzyskała skradzione rowery. Wiadomo, kto je ukradł

W akcję pomocy w ujęciu sprawcy włączyło się wiele polskich mediów, kibice, a nawet prezydent Andrzej Duda, który opublikował informację o zaginionych rowerach w mediach społecznościowych. Była zawodniczka podziękowała wszystkim za pomoc. "Nie wierzyłam też, że uda się rowery odzyskać, tym bardziej tak szybko! Już widziałam je poza granicami kraju albo rozebrane na części" - napisała na Instagramie.

Złodziej rowerów Włoszczowskiej zatrzymany. "Tak szybko!"

Teraz wiemy już, kim był sprawca całego zdarzenia. - Zatrzymany to 31-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Został zatrzymany w wyniku działań operacyjnych policjantów. Jest on nam znany, ponieważ był już wcześniej notowany za podobne czyny. Były to włamania do piwnic i pomieszczeń gospodarczych - powiedziała w rozmowie dla portalu WP SportoweFakty przedstawicielka jeleniogórskiej policji podinspektor Edyta Bagrowska.

- Tego przestępstwa dopuścił się w warunkach recydywy. W niedzielę czynności z nim będą nadal kontynuowane z uwagi na to, że jest on także podejrzewany o inne włamania na terenie Jeleniej Góry. W poniedziałek zostanie doprowadzony do prokuratury. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności i być może będzie wniosek o areszt - dodała Bagrowska.

Okradziona Maja Włoszczowska prosi o pomoc. Złodzieje mogą mocno się zdziwić

Złodziej miał nie mieć pojęcia, że okrada medalistkę olimpijską

Policja namęczyła się ze złapaniem sprawcy, bo ten nie ma stałego miejsca zamieszkania. Co więcej, najprawdopodobniej nie miał pojęcia, kogo okrada. Sytuacja i tak nie była dla niego korzystna: przy próbie sprzedaży rowerów dowiedziałby się, że są niesprzedawalne. Szczęśliwie Włoszczowska odzyskała swój cenny sprzęt.

"Ciągnęli mnie po jezdni, grozili maczetą". Richardson przeżył chwile grozy w Londynie

Maja Włoszczowska zakończyła karierę sportową na początku października. W ostatnim występie wywalczyła srebrny medal podczas mistrzostw świata w maratonie górskim. Polka ma na koncie dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich w cross-country. W tej kategorii ma również 10 medali mistrzostw świata, w tym jeden złoty. Z kolei w maratonach zdobyła cztery medale MŚ. Ostatni w 2018 roku, kiedy sięgnęła po brąz.