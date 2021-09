Niesamowity występ Niewiadomej na mistrzostwach świata! Jest medal Polki

To była fantastyczna końcówka wyścigu w wykonaniu Katarzyny Niewiadomej! Polka wyszarpała dla siebie brązowy medal mistrzostw świata na ostatniej, 15-kilometrowej pętli w belgijskim mieście Leuven, kiedy miały miejsce ostatnie, decydujące wydarzenia na ponad 147-kilometrowej trasie.

Na pierwszej pętli jako pierwsza z peletonu urwała się Hiszpanka Margarita Garcia Canellas, która wypracowała sobie aż 30 sekund przewagi. Ta została zniwelowana dopiero na ostatnich kilometrach rywalizacji. Stało się tak głównie dzięki Niewiadomej, która jako pierwsza odważnie ruszyła w pogoń za liderką.

Wielki sukces Katarzyny Niewiadomej!

Chociaż początkowo tempa dwóch prowadzących nie były w stanie wytrzymać faworyzowane Holenderki, to dzięki agresji i determinacji Annemiek van Vleuten w końcu dopadły one do czoła rywalizacji. Niewiadoma, która nie słynie z mocnych finiszów, by zdobyć medal, musiała podjąć jeszcze jedną decyzję o oderwaniu się od grupy.

Polka zrobiła to na drugim podjeździe na pętli. Niewiadoma wyszła na prowadzenie, jednak najpierw dogoniły ją cztery rywalki, a później kilkanaście kolejnych. Decydujący atak przeprowadziły Włoszki i Hollenderki. Ostatecznie złoto zdobyła Włoszka Elisa Balsamo, a srebro Marianne Vos, a Niewiadoma wykorzystała słabszy moment przeciwniczek i metę przejechała jako trzecia, sięgając po brązowy medal mistrzostw świata.

To pierwszy taki sukces w karierze Niewiadomej. W 2015 roku zdobyła ona brązowy medal mistrzostw świata, ale była to jazda drużynowa na czas. Polka jest też m.in. wicemistrzynią Europy ze startu wspólnego z 2016 roku.