Majka wygrał w "świątyni hiszpańskiego kolarstwa". Długa ucieczka Polaka

To piąte etapowe zwycięstwo w karierze Rafała Majka w wyścigach Wielkiego Touru i cztery lata od poprzedniego takiego sukcesu! Polak urwał się na blisko 90 kilometrów i nie dał szans rywalom, podtrzymując swoją dużą przewagę do samego końca piętnastego etapu Vuelta a Espana. "Ależ to jest walka! Ależ to jest wysiłek. A jednocześnie luzik, coś tam pokazał, że już niewiele pozostało. (...) Wygra dzisiaj w El Barraco, świątyni hiszpańskiego kolarstwa" - emocjonował się na chwilę przed sukcesem Polaka komentator Eurosportu, Tomasz Jaroński. W El Barraco urodziły się legendy kolarstwa w Hiszpanii: zwycięzca Tour de France z 2008 roku Carlos Sastre, drugi w TdF w 1983 roku Ángel Arroyo, a także uważany za wielką postać Jose Maria Jimenez - świetny na etapach górskich i trzeci na Vuelcie w 1998 roku.

Co prawda, Rafał Majka nie liczy się w walce klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu Vuelta, bo przed piętnastym etapem był w niej 22. i z dużą stratą do liderów, ale celem Polaka pozostawało zwycięstwo na jednym etapów. Zwłaszcza że rywalizacja wiodła przez górskie premie, na których Majka zawsze radził sobie znakomicie.

90 kilometrów w ucieczce i się powiodło! Wielkie etapowe zwycięstwo Rafała Majki na Vuelcie!

Polak ruszył do ataku bardzo wcześnie. Wyszedł na czoło stawki na 87 kilometrów do mety i szybko powiększył swoją przewagę do dwóch minut nad najbliższymi rywalami. Ta później spadała do półtorej minuty na 20 kilometrów przed metą oraz sześciu minut nad peletonem.

Majka utrzymywał swoją przewagę i jechał bardzo dobrym tempem, które miało mu zapewnić wielki sukces. Ostatnich kilometrów 197,5-kilometrowej trasy piętnastego etapu nie wieńczyło żadne wzniesienie, a wręcz zjazdy, więc w przypadku dobrego tempa polskiego kolarza jego zwycięstwo stawało się coraz bardziej prawdopodobne.

Na cztery kilometry do mety po ostatnim szczycie przewaga Majki sięgała minuty i 42 sekund. Na metę etapu wjechał o minutę i dwadzieście siedem przed Holendrem Stevenem Kruijswijkiem, a także dwie minuty i dziewiętnaście sekund przed Australijczykiem Chrisem Hamiltonem. Polak, przekraczając metę uniósł dłonie do góry i zadedykował triumf zmarłemu tacie.

Piąte zwycięstwo etapowe Polaka na Vuelcie! Majka nawiązał do największych sukcesów

To piąte etapowe zwycięstwo Polaka w historii Vuelty. Dotychczas dokonywali tego Przemysław Niemiec w 2014 roku, a w 2016 roku dwukrotnie Tomasz Marczyński i raz Rafał Majka. 31-latek nawiązał do swoich największych sukcesów - zawsze dobrze czuł się na Vuelcie i często prezentował się tam najlepiej spośród wyścigów Wielkiego Touru. W 2015 roku walczył w czołówce klasyfikacji generalnej i ostatecznie zajął trzecie miejsce.

Liderem wyścigu pozostaje Norweg Christian Odd Eiking, który objął prowadzenie po dziesiątym etapie. Do końca rywalizacji w tegorocznej Vuelcie pozostało sześć etapów. Ostatni, 21. zaplanowano na niedzielę, 5 września.