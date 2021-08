Gołaś ucierpiał na ostatnim kilometrze Tour de Pologne. "Zostawiłem trochę skóry"

Michał Gołaś przed startem tegorocznego Tour de Pologne ogłosił, że to jego ostatni wyścig dokoła Polski. Polski kolarz podjął decyzję, że wraz z końcem obecnego sezonu zakończy sportową karierę. Etap do Krakowa miał być dla niego spokojnym zakończeniem przygody w Polsce, ale na ostatnim kilometrze upadł z powodu własnego rozkojarzenia.

Według pierwszych doniesień z mety, Gołaś ukończył rywalizację, po czym poprosił o pomoc medyczną. Kolarz grupy Ineos Grenadiers został opatrzony i trafił pod opiekę klubowego lekarza. Po kilku minutach wyszedł jednak do dziennikarzy i opisał szczegóły zdarzenia, w którym rozciął głowę i pościerał lewy bok.

Gołaś: Nieco się rozluźniłem. Zostawiłem trochę skóry

- Gdy przejeżdża się przez linię mety w Krakowie adrenalina jest spora. Faktycznie czujesz się jak w pralce, wykonujesz swoją pracę i nie czujesz strachu. Gdy zjechałem za peleton, nieco się rozluźniłem. Trochę skóry zostawiłem w Krakowie na asfalcie, ale na szczęście nie był to poważny upadek - przyznał Gołaś, który po zjeździe za peleton sięgnął po bidon i upadł po najechaniu na jedną ze studzienek.

Ostatni etap Tour de Pologne zakończył się w zaskakujący sposób - wszyscy spodziewali się sprinterskiego finiszu całego peletonu, a kwestię wygranej rozstrzygnęli między sobą kolarze z ucieczki. Dla Michała Gołasia to nie było jednak żadnym zaskoczeniem.

- Peleton robił co mógł, ale na czele znalazło się kilku mocnych ludzi. W World Tourze są tak mocni zawodnicy, że jak pójdzie ich kilku w odjazd i nawet nie zostawi się im zbyt wielkiej przewagi, wciąż mogą dojechać do mety. Rano na odprawie mówiliśmy o tym, że jest spora szansa, aby ucieczka dojechała, bo to krótki etap, jeśli odjadą mocni zawodnicy - dodał Gołaś.