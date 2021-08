Świetna jazda Polaków w kluczowym etapie TdP! Awans Kwiatkowskiego!

W sobotę odbył się kluczowy etap tegorocznego Tour de Pologne. Na kolarzy czekała jazda indywidualna na czas, która wiodła ulicami Katowic. Organizatorzy postarali się, aby trasa o długości 19,1 kilometra była bardzo trudna. Znalazły się na niej trudne odcinki techniczne, z wieloma zakrętami, ale także odcinki pokryte kostką brukową, które mogą okazać w sobotę wyjątkowo istotne.

Pogoda może zdecydować o wynikach TdP. Skrajne warunki w Katowicach

W Katowicach trasa premiowała specjalistów w jeździe indywidualnej na czas. Szybko na prowadzenie wyszedł Maximilian Walscheid. Chwilę później jego czas przebił Mikkel Bjerg. Jego wynik 22:28 był na tyle dobry, że Duńczyk mógł myśleć o zajęciu miejsca na podium. Długo nikt nie był w stanie nawet się do niego zbliżyć, aż swój czas wykręcił Maciej Bodnar. Mistrz Polski przebił jego osiągnięcie o dwie sekundy, stając się realnym kandydatem do walki o wygraną w Katowicach.

Maciej Bodnar był tymczasowym liderem etapu Tour de Pologne

W międzyczasie dwóch zawodników miało poważne problemy na trasie. Na jednym z zakrętów Tom Bohli (Cofidis) i Stijn Steels (Deceuninck Quick-Step) stracili kontrolę nad swoimi rowerami, upadli i wylądowali w barierach. Obaj jednak dokończyli rywalizację, choć bez szans na wysoką pozycję. Problemy dopadły także Macieja Paterskiego. Zawodnik reprezentacji Polski w połowie trasy musiał zmienić rower po tym, gdy w jego rowerze czasowym pękła kierownica. Polak nie miał zapasowego roweru czasowego i musiał kończyć jazdę na "zwykłym" rowerze szosowym.

Nadzieje Bodnara na zwycięstwo szybko zgasił Remi Cavagna. Francuz przejechał całą trasę o blisko 16 sekund szybciej od mistrza Polski i zameldował się na prowadzeniu w klasyfikacji etapu, zanim na trasę ruszyli kolarze walczący o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 78. Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski był pierwszym z nich. W głowie miał tylko jeden cel - odrobić 21 sekund straty do Joao Almeidy, choć było to zadanie arcytrudne.

Michał Kwiatkowski bardzo dobrze zaczął rywalizację w sobotę. Na międzyczasie pojechał najszybciej z czołowej trójki, jednak różnice były na tyle minimalne, że nie dawały mu awansu na wirtualne podium. Wszystko musiała rozstrzygnąć druga połowa dystansu "czasówki".

Kwiatkowski rozczarowany po piątku w TdP. Teraz kluczowy etap. "Na to liczę"

Kwiatkowski jeszcze lepiej pojechał drugą połowę dystansu. Stracił co prawda 19s łącznie do Cavagni, ale pojechał aż o 16s lepiej od Diego Ulissiego, dzięki czemu wyprzedzić go w klasyfikacji generalnej i awansować na 3. pozycję. Matej Mohorić obronił się przed Michałem Kwiatkowskim, wyprzedzając go ostatecznie jedynie o 2 sekundy. Joao Almeida pojechał jeszcze szybciej od Polaka i może być niemal pewny zwycięstwa w 78. Tour de Pologne!