Seria kraks na koniec 5. etapu TdP! Pół peletonu zatrzymane. Owsian najlepszym góralem

Piąty etap tegorocznego Tour de Pologne biegł z Chochołowa do Bielska-Białej. Tuż po starcie kolarze wjechali na Przełęcz Krowiarki (I kat.), gdzie nachylenie momentami sięgało nawet 11 procent. Po dość długim zjeździe czekał na nich podjazd na Kocierz (I kat.), gdzie na początku nachylenie dochodziło nawet do 16 procent! Przed metą do pokonania została jeszcze Przełęcz Przegibek (I kat.), po której został wjazd na rundy w Bielsku-Białej z metą na 2-kilometrowym podjeździe na Alei Armii Krajowej.

Sytuacja Michała Kwiatkowskiego przed tym etapem była dość klarowna. Jeśli chciał zwiększyć swoje szanse na walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej całego wyścigu, musiał powtórzyć swój sukces z 2018 roku, gdy zwyciężył po finiszu z pomniejszonego peletonu.

Dość długo formowała się ucieczka po starcie etapu z Chochołowa. Na samym początku zaatakowała grupa sześciu kolarzy, jednak po kilku kilometrach zostali doścignięci przez rozpędzony peleton. Wówczas od peletonu oderwała się szóstka zawodników: Jewgienij Fiedorow (Astana), Daniel Arroyave (Education First), Robert Power (Team Qhubeka), Emils Liepenis (Trek-Segafredo), Jonas Rickaert (Jonas Rickaert) i Łukasz Owsian (reprezentacja Polski). Ich przewaga sięgała maksymalnie czterech i pół minuty.

Najszybciej na Przełęcz Krowiarki wjechał Liepins, ale Owsian zajął na niej 2. miejsce. To było bardzo ważne - Polak walczył o zwycięstwo w klasyfikacji górskiej. To powtórzyło się także na Kocierzu. Z ucieczki odpadł jednak Power, dla którego ten podjazd okazał się już zbyt stromy. Przed ostatnim podjazdem, pod Przełęcz Przegibek, odpadł także Liepenis, najgroźniejszy rywal Owsiana w walce o koszulkę "górala". Polak wygrał premię im. Joachima Halupczoka, punktowaną podwójnie, i zapewnił sobie ostateczne zwycięstwo w klasyfikacji górskiej.

Tymczasem na zjeździe z Przełęczy Przegibek Owsian stracił czas do uciekającego samotnie Rickaerta. Za jego plecami trwała pogoń, w której pracowali Fiedorow, Arroyave, Liepins, wspierani przez Kobe Goossensa (Lotto Soudal) i Seana Bennetta (Team Qhubeka), którzy oderwali się od peletonu. Zostali jednak doścignięci na niecałe 30 kilometrów przed metą i z przodu wówczas został tylko Rickaert.

W peletonie, jeszcze przed wjazdem na rundę w Bielsku-Białej, rozpoczęły się kolejne ataki. W jeden z nich zabrał się Tomasz Marczyński (Lotto Soudal), który na Kocierzu był żegnany przez kibiców, zebranych na podjeździe. Polski kolarz ogłosił tuż przed startem Tour de Pologne, że to jego ostatni wyścig dokoła Polski.

Na 20 kilometrów przed metą przewaga ucieczki z Tomaszem Marczyńskim wynosiła 42 sekundy. W peletonie tempo dyktowała grupa Ineos Grenadiers, ale różnica między grupami nie malała. Na 15 kilometrów przed metą tempo w peletonie wzrosło i natychmiast różnica zaczęła maleć. Uciekinierzy zostali doścignięci na 5 kilometrów przed metą, a to oznaczało, że w Bielsku-Białej dojdzie do finiszu z peletonu.

Seria kraks na ostatnich dwóch kilometrach

Na 1,5 kilometra przed metą doszło do niegroźnej kraksy, w której upadło kilku kolarzy. Kilkaset metrów później doszło do kolejnej kraksy, która zatrzymała mniej więcej połowę peletonu na finiszu. Chwilę później upadł jeszcze Maximilian Schachmann, wywołując większą kraksę w peletonie.

Na ostatnich metrach najszybszy okazał się Nikias Arndt (Team DSM), który wyprzedził Mateja Mohoricia i Diego Ulissiego. Michał Kwiatkowski dojechał w głównej grupie na 11. pozycji.

W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Joao Almeida, jednak jego przewaga nad Matejem Mohoriciem spadła do jedynie 2 sekund. Michał Kwiatkowski jest 4., ze stratą 21 sekund do Portugalczyka.

Losy tegorocznego Tour de Pologne rozstrzygną się w sobotę, gdy rozegrana zostanie jazda indywidualna na czas w Katowicach.