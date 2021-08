Bardzo trudna sytuacja Kwiatkowskiego w TdP. Kluczowy moment dla Polaka

Michał Kwiatkowski kolejny raz w 78. Tour de Pologne zajął miejsce w czołówce. W czterech pierwszych etapach ani razu nie wypadł z czołowej dziesiątki, jednak to inny kolarze zdobywali bonifikaty na mecie. Z tego powodu w klasyfikacji generalnej zajmuje aktualnie 4. miejsce, ze stratą 21 sekund do rewelacyjnie jadącego Portugalczyka Joao Almeidy.

Przed Michałem Kwiatkowskim jeszcze dwie szanse na walkę o odrobienie strat. Trudno sądzić, aby na ostatnim etapie, który będzie kończył się sprinterskim finiszem, Polak mógł pokonać sprinterów w walce o bonifikaty czasowe na mecie. Z tego powodu już w piątek musi zrobić wszystko, aby postarać się o zwycięstwo na finiszu w Bielsku-Białej, gdzie będzie mógł wywalczyć nawet 10 sekund bonifikaty. Optymalnym scenariuszem byłoby miejsce Almeidy poza czołową trójką, w przeciwnym razie on także zyska sekundy - sześć za 2. miejsce, cztery za 3. pozycję.

Kwiatkowski walczył do samego końca 4. etapu. Polak tuż za podium klasyfikacji TdP

Sytuacja Michała Kwiatkowskiego jest bardzo trudna

Dlaczego te sekundy będą aż tak istotne? W sobotę odbędzie się etap jazdy indywidualnej na czas. Michał Kwiatkowski wielokrotnie w swojej karierze pokazywał, że potrafi zwyciężać w "czasówce". Zadanie Polaka będzie jednak bardzo trudne - Almeida także jest świetnym czasowcem, przez co bardzo trudno byłoby odrobić aż 21 sekund na trasie liczącej tylko 19,1 kilometra. Gdyby różnica między Almeidą a Kwiatkowskim wynosiła 11 czy 15 sekund, szanse Polaka na końcowe zwycięstwo w całym Tour de Pologne znacznie by wzrosły.

Czy Michał Kwiatkowski jest w stanie jeszcze odrobić stratę?

Pozostaje jednak kluczowe pytanie: czy Michał Kwiatkowski jest w stanie pokonać Almeidę na trasie Tour de Pologne? Do tej pory w kluczowych momentach lepszy okazywał się Portugalczyk, który stopniowo budował swoją przewagę nad rywalami. Kwiatkowski przyjeżdżał w czołówce, jednak sprawiał wrażenie zmęczonego, niebędącego w stanie nawiązać realnej walki o wygraną na 2. czy 4. etapie.

Kwiatkowski nadal jednak wierzy, że może odnieść sukces w 78. Tour de Pologne. - Piątkowy etap powinien być bardziej selektywny na całym dystansie. Do mety powinien dojechać dużo bardziej rozszarpany peleton. Niby jest to etap dla sprinterów, ale pamiętamy, jak było w przeszłości. Wygrywałem ja, wygrywał Carapaz, więc teraz pewnie znów będzie szansa na zwycięstwo - powiedział po czwartkowym etapie Michał Kwiatkowski, cytowany przez naszosie.pl.

Michał Kwiatkowski jeszcze w trakcie wyścigu podkreślał, że przyjechał do Polski walczyć o zwycięstwo i zrobi wszystko, co w jego mocy, by właśnie tak się stało. - Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w tym wyścigu, liczę na lepsze rezultaty w kolejnych etapach. Ciągle jestem w grze i to jest najważniejsze - mówił we wtorek, gdy tracił 11 sekund do Almeidy w klasyfikacji generalnej. Teraz jego strata jest prawie dwukrotnie większa, ale nadzieja na sukces jeszcze się tli.