Mordercza końcówka etapu Tour de Pologne! Nieudany pościg Kwiatkowskiego

We wtorek na kolarzy czekało ponad 200 kilometrów jazdy z Zamościa do Przemyśla. I jedno była pewne - bardzo wymagająca końcówka etapu miała sprawić, że dojdzie do pierwszych rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej wyścigu. Podjazdy pod Kalwarię Pacławską (II kat.) i Gruszową (III kat.) porwały peleton przed walką o zwycięstwo na podjeździe na metę. Ostatnie 1,5 kilometra to stromy podjazd, sięgający momentami nachylenia nawet 15 procent!

Od początku etapu na czele znalazło się pięciu kolarzy: Gabriel Cullaigh (Movistar), Taco van der Hoorn (Intermarche), Patryk Stosz (reprezentacja Polski), Sebastian Langeveld (Education First) i Nikita Stalnov (Astana). Ich przewaga maksymalnie sięgnęła 4 minut. Na blisko 90 kilometrów przed metą dołączyła do nich trójka - Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Lukas Poestlberger (Bora-hansgrohe) i Manuele Boaro (Astana).

Niedługo po starcie była pierwsza premia górska III kat., którą wygrał Patryk Stosz. Obydwie lotne premie wygrał Taco van der Hoorn, zyskując tym samym 6 sekund do klasyfikacji generalnej. Na ostatnich kilometrach przyszedł jednak czas na znacznie trudniejsze podjazdy. Na 38 kilometrów przed metą z ucieczki zaatakował Poestlberger

Premię górską na szczycie Kalwarii Pacławskiej wygrał Poestlberger. Jego akcja zakończyła się jednak na 25 kilometrów przed metą, gdy od peletonu oderwał się Girmay z Intermarche. Erytryjczyk wygrał premię górską na Gruszowej, co oznacza, że koszulkę lidera klasyfikacji górskiej utrzymał Michał Paluta z reprezentacji Polski.

I choć etap na papierze wydawał się być dość prosty, z "tylko" 1800 metrami przewyższenia, na 20 kilometrów przed metą z peletonu zostały tylko strzępy. Na 16 kilometrów przed metą doścignięty został Girmay, ale chwilę później zaatakowała kolejna grupa, która zyskała kilkanaście sekund przewagi. Ich próba została jednak zakończona już po trzech kilometrach i na 11 kilometrów przed metą znów cała grupa jechała razem.

Pościg Kwiatkowskiego

Na 1,5 kilometra przed metą zaatakował Joao Almeida, który przetrwał najtrudniejszy fragment podjazdu i pokonał na sprincie Diego Ulissiego. Michał Kwiatkowski dojechał do mety na 4. miejscu, 4 sekundy za zwycięzcą etapu. Na ostatnim kilometrze Kwiatkowski ruszył w wielki pościg za prowadzącą dwójką, ale nie dał rady dogonić Uliesiego i Almeidy. Mimo to jego sytuacja w klasyfikacji generalnej nie jest zła.

W klasyfikacji generalnej nowym liderem wyścigu został Joao Almeida, który o 4 sekundy wyprzedza Diego Ulissiego i Mateja Mohoricia. Michał Kwiatkowski jest 4., mając 11 sekund straty do lidera.