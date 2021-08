Kamery tego nie pokazały. Groźny upadek na TdP. Jest diagnoza lekarzy

Phil Bauhaus wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Niemiecki sprinter popisał się piorunująca końcówką, na której wyrwał zwycięstwo w Chełmie. Michał Kwiatkowski, walczący o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, zajął 10. miejsce. Ze względu na bonifikaty czasowe na etapie, traci do liderującego Bauhausa 7 sekund.

Groźny upadek na 1. etapie Tour de Pologne!

Niemiecki zespół Bora-hansgrohe poinformował, że podczas 1. etapu groźnej kontuzji doznał Marcus Burghardt. Niemiecki kolarz, po upadku mniej więcej na 50 kilometrów przed metą, nie ukończył rywalizacji, a wstępne badania wykazały, że złamał rękę. Po zakończeniu etapu udał się do szpitala na badania, jednak wyścig dla niego jest już zakończony.

Wielkie zmiany na trasie Tour de Pologne. Kibice czekali na to prawie 30 lat

W transmisji z wyścigu zabrakło informacji o upadku Burghardta. Dopiero oficjalny komunikat, opublikowany przez niemiecki zespół, zdradził szczegóły dotyczące zdarzenia. Niemiec upadł tuż po tym, gdy peleton dogonił ucieczkę, a kolejni kolarze próbowali oderwać się od peletonu.

Tegoroczny Tour de Pologne potrwa do niedzieli, 15 sierpnia. Zanim jednak kolarze dojadą do Krakowa, zmierzą się m.in. z "królewskim" etapem do Bukowiny Tatrzańskiej czy jazdą indywidualną na czas po ulicach Katowic.