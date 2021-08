Wielkie zmiany na trasie Tour de Pologne. Kibice czekali na to prawie 30 lat

Tegoroczna trasa Tour de Pologne znacznie różni się od tej, do której kibice mogli przyzwyczajać się w ostatnich latach. Wyścig rozpocznie się w Lublinie, skąd etap wyścigu dokoła Polski ostatni raz ruszał w 1993 roku. Do wyścigu powraca jazda indywidualna na czas, która odbyła się ostatnio w 2016 roku, gdy zwyciężył Alex Dowsett.

W zaczynającej się właśnie edycji Tour de Pologne, będzie znacznie mniej etapów sprinterskich. Nawet w poprzednim roku, gdy z powodu pandemii koronawirusa skrócono wyścig do 5 etapów, sprinterzy mieli aż trzy okazje do walki o zwycięstwo. W tym roku takich okazji będą mieli tylko dwie - podczas finiszów w Rzeszowie i Krakowie, choć niektórzy dopatrują się takiej okazji także na pierwszym etapie, do Chełma, gdzie na finiszu znajduje się niewielki podjazd, mogący znacząco utrudnić życie sprinterom.

Start wraca do Lublina po prawie 30 latach!

Pierwsze trzy etapy tegorocznego wyścigu prowadzą przez Lubelszczyznę i Podkarpacie, od dawna nieobecne w tak dużych rozmiarach w Tour de Pologne. Pierwszy etap, prowadzący z Lublina do Chełma, mający ponad 216 kilometrów długości nie wydaje się przesadnie trudny. Uwagę zwraca jednak fakt, że Czesław Lang umiejscowił start etapu w Lublinie po blisko 30 latach przerwy - ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1993 roku. Kolarz ostatni w Lublinie byli obecni 12 lat temu, gdy na ulicach miasta kończył się etap z Bielska Podlaskiego.

Tym razem na trasie czekają na kolarzy trzy górskie premie, ale tylko III kategorii. O jego losach decydowałby sprinterski finisz, ale ostatnie 500 metrów prowadzi pod górę, po kostce brukowej, z nachyleniem sięgającym ponad 8 procent. To znacznie zwiększa grono potencjalnych zwycięzców.

We wtorek na kolarzy czeka ponad 200 kilometrów jazdy z Zamościa do Przemyśla. I jedno jest pewne - bardzo wymagająca końcówka etapu sprawi, że dojdzie do pierwszych rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej wyścigu. Podjazdy pod Kalwarię Pacławską (II kat.) i Gruszową (III kat.) rozciągną peleton przed walką o zwycięstwo na podjeździe na metę. Ostatnie 1,5 kilometra to stromy podjazd, sięgający momentami nachylenia nawet 15 procent! Jeśli któryś z kolarzy na tym etapie nie przyjedzie z najlepszymi, będzie mógł już właściwie zapomnieć o zwycięstwie w 78. Tour de Pologne.

Trzeci etap, prowadzący z Sanoka do Rzeszowa, wydaje się być prostym ze względu na płaską końcówkę w okolicach Rzeszowa, gdzie o zwycięstwo bić będą się sprinterzy. Ale wcześniej do pokonania mają podjazdy pod Hotel Arłamów (II kat.), Gruszową (III kat.) i Kalwarię Pacławską (II kat.). Następnie dwa podjazdy bez premii górskiej i dopiero ostatnie 60 kilometrów będzie całkiem płaskie. O tym, że nie będzie to prosty etap, najlepiej świadczy suma przewyższeń, sięgająca blisko 2800 metrów.

Etap "królewski" już nie taki królewski

Czwarty etap to powrót w rejony doskonale znane z Tour de Pologne. Niemal wszyscy pamiętają "królewski" etap wokół Bukowiny Tatrzańskiej. W tym roku został on jednak mocno zmieniony - kolarze wystartują z Tarnowa i po lekko pofałdowanej trasie dojadą do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie czekać będą podjazdy pod Łapszankę (II kat.) i na linię mety. Tym razem suma przewyższeń jest nieco mniejsza niż zazwyczaj - wynosi niecałe 2700 metrów, w porównaniu do blisko 3300 metrów w poprzednich latach.

Piąty etap biegnie z Chochołowa do Bielska-Białej. I już niedługo po starcie kolarze wjadą na Przełęcz Krowiarki (I kat.), gdzie nachylenie momentami sięga nawet 11 procent. Po dość długim zjeździe czeka na nich podjazd na Kocierz (I kat.), gdzie na początku nachylenie dochodzi nawet do 16 procent! Przed metą do pokonania została jeszcze Przełęcz Przegibek (I kat.), po której zostanie wjazd na rundy w Bielsku-Białej z metą na 2-kilometrowym podjeździe na Alei Armii Krajowej. W 2018 roku wygrywał tu Michał Kwiatkowski, po finiszu z pomniejszonego peletonu. Tradycyjnie, w tym roku także można spodziewać się walki grupy 30-40 zawodników na ostatnich metrach.

Do Tour de Pologne po pięciu latach przerwy wraca jazda indywidualna na czas, biegnąca ulicami Katowic, zamiast sprinterskiego finiszu przy Spodku. 19 kilometrów lekko pofałdowanej trasy, gdzie o zwycięstwo walczyć będą specjaliści w tej konkurencji. Z drugiej strony, włączyć do walki muszą się zawodnicy, którzy chcą sięgnąć po wygraną w całym wyścigu. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie na ulicach Katowic poznamy zwycięzcę 78. Tour de Pologne.

Tegoroczny wyścig zakończy niedługi, bo mający tylko 145 kilometrów, etap z Zabrza do Krakowa. Na trasie czeka ostatnia premia górska pod Łaziska (III kat.), a rywalizację zakończy sprinterski finisz przy stadionie Cracovii.

Łatwiejsza trasa to znakomita informacja dla polskich kibiców!

Na takiej trasie z pewnością będzie w stanie walczyć o zwycięstwo Michał Kwiatkowski, zwycięzca Tour de Pologne sprzed 3 lat. Podczas oficjalnej prezentacji zapowiedział, że czuje się gotowy na walkę o zwycięstwo, choć niedawno urodziła mu się córka. Będzie miał jednak z kim walczyć - na starcie znalazło się dwóch zwycięzców z poprzednich lat: Dylan Teuns i Tim Wellens.