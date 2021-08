Polak zdecydowanym faworytem Tour de Pologne! Ale dla dwóch kolarzy to koniec

Tegoroczne Tour de Pologne będzie znacznie różniło się od poprzednich edycji, którymi mogliśmy emocjonować się w ostatnich latach. Już od samego początku wyścigu trwać będzie walka o klasyfikację generalną ze względu na metę dwóch pierwszych etapów na niewielkich podjazdach. Cenne sekundy będzie można zyskać na "królewskim" etapie wokół Bukowiny Tatrzańskiej, a o losach rywalizacji przesądzi jazda indywidualna na czas w Katowicach.

Michał Kwiatkowski faworytem 78. Tour de Pologne

Tym samym niemal każdy kolarz znajdzie okazję dla siebie na walkę o zwycięstwo etapowe w tegorocznym wyścigu. A zawodników zdolnych do walki o klasyfikację generalną nie zabraknie. Co prawda zabraknie zwycięzcy sprzed roku, rewelacyjnego Belga Remco Evenepoela, ale z pewnością godnie go zastąpić postara się Joao Almeida, 6. zawodnik tegorocznego Giro d'Italia.

Na starcie obecni będą także zwycięzcy z poprzednich lat. Michał Kwiatkowski będzie chciał powtórzyć swój sukces z 2018 roku. Szanse na to ma naprawdę duże - podczas igrzysk olimpijskich pokazał, że jest w formie, która może mu na to pozwolić, a trasa powinna mu sprzyjać. Biorąc pod uwagę listę startową tegorocznego wyścigu, z pewnością jest jednym z największych faworytów do zwycięstwa. Będzie także Belg Tim Wellens, który sensacyjnie wygrał w 2016 roku, doskonale wykorzystując trudne warunki na decydującym etapie. W ostatniej chwili w składzie Bahrain Victorious pojawił się także Dylan Teuns, zwycięzca z 2017 roku, gdy o 2 sekundy pokonał Rafała Majkę.

Pogacar zwycięzcą Tour de France. Kwiatkowski i Majka w roli pomocników

O swoje pierwsze zwycięstwo w wyścigu z pewnością będą chcieli powalczyć także m.in. Diego Ulissi, czy Tao Geoghegan Hart, kolega Michała Kwiatkowskiego z Ineos Grenadiers. W przypadku Brytyjczyka ogromne znaczenie może mieć taktyka grupy, a także rozwój sytuacji w całym wyścigu. Do walki włączy się z pewnością także Attila Valter. Węgier, który był jedną z rewelacji tegorocznego Giro d'Italia, będąc nawet przez trzy dni liderem klasyfikacji generalnej

Interesująca walka zapowiada się także na dwóch sprinterskich etapach - do Rzeszowa i na ulicach Krakowa. Do walki o wygraną na finiszach z pewnością włączą się m.in. Pascal Ackermann, zwycięzca 4 etapów w Tour de Pologne, Fernando Gaviria, który wygrywał już dwukrotnie, czy John Degenkolb, który w Polsce będzie chciał przełamał swoją niemoc na sprinterskich finiszach. Niemiec po raz ostatni wygrał 17 września ubiegłego roku, a końcówki w Rzeszowie czy Krakowie będą doskonałą okazję, aby zresetować licznik dni bez wygranej.

Polscy kibice mogą mieć powody do radości

Z kolei polscy kibice mogą liczyć, że na ostatnich kilometrach tych dwóch etapów do walki o zwycięstwo włączy się Stanisław Aniołkowski. 24-letni Polak pokazał się z bardzo dobrej strony podczas tegorocznego Tour of Turkey, gdy dwukrotnie zajmował 3. miejsce, wygrywając walkę m.in. z Andre Greipelem, znakomitym niemieckim sprinterem.

Rafał Majka ojcem sukcesu Pogacara. Z głównej grupy zostały strzępy

Podczas jazdy indywidualnej na czas na ulicach Katowic także będzie się działo. Na starcie Tour de Pologne stanie Remi Cavagna, który długo liczył się w walce o czołowe miejsce na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Z dobrej strony na pewno będzie chciał się pokazać Maciej Bodnar, aktualny mistrz Polski w tej specjalności. Groźny będzie także Matteo Sobrero, aktualny mistrz Włoch w "czasówce".

12 Polaków na starcie. Dla dwóch to ostatni wyścig w karierze

Na liście startowej tegorocznego wyścigu znalazło się 12 Polaków. Oprócz Michała Kwiatkowskiego, którego wspierać będzie Michał Gołaś w ekipie Ineos Grenadiers i Macieja Bodnara, znaleźli się także Tomasz Marczyński i Łukasz Wiśniowski. Nie zabraknie także tradycyjnie reprezentacji Polski, którą utworzą w tym roku Stanisław Aniołkowski, Piotr Brożyna, Filip Maciejuk, Łukasz Owsian, Michał Paluta, Maciej Paterski i Patryk Stosz.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwóch polskich zawodników - Tomasza Marczyńskiego i Michała Gołasia. Pierwszy z nich zdradził tuż przed startem Tour de Pologne, że jest to dla niego ostatnia edycja polskiego wyścigu. Z kolei Gołaś już potwierdził, że po zakończeniu obecnego sezonu zakończy swoją sportową karierę.