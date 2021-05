Wielka kraksa na 15. etapie Giro d'Italia. Wyścig przerwano. Jeden z faworytów musiał się wycofać [WIDEO]

Do poważnej kraksy z udziałem kilkudziesięciu kolarzy doszło na początku 15. etapu Giro d'Italia. Spowodowało to przerwanie wyścigu i neutralizację czasu. W wyniku obrażeń z rywalizacji musiał się wycofać między innymi szósty do tej pory w klasyfikacji generalnej Niemiec Emmanuel Buchmann z grupy Bora-Hansgrohe.

3 screen YouTube Otwórz galerię Na Gazeta.pl