Jakobsen wściekły po słowach rywala. Zakłamał obraz spotkania

To już 274 dni od wypadku Fabio Jakobsena na pierwszym etapie Tour de Pologne, gdy na finiszu w Katowicach został wepchnięty w bariery przez Dylana Groenewegena. Obaj zawodnicy wracają już do kolarstwa, ale echa zdarzenia nie milkną.

Groenewegen mówił holenderskim mediom, że Jakobsenowi jest łatwiej z nim rozmawiać. Zakłamał obraz ich spotkania?

W końcówce kwietnia Dylan Groenewegen w rozmowie z portalem "Wielerflits" przyznał, że kontaktował się i spotkał z Fabio Jakobsenem. - Najpierw napisałem do jego ojca, że chciałbym porozmawiać i odpowiedź była pozytywna. Wysyłałem też stopniowo wiadomości do Fabio, choć najpierw nie odpowiadał. To było jednak zrozumiałe, a wkrótce obaj byliśmy na Tour Of Turkey i udało nam się spotkać przed wyścigiem w pokoju hotelowym - wskazał Holender.

Groenewegen uważał, że spotkanie przebiegało w pozytywnej atmosferze. - Rozmowa w hotelu była miła dla nas obu. Choć to, o czym dyskutowaliśmy, pozostanie tajemnicą. Teraz liczyło się głównie to, żeby Fabio wrócił do jazdy, a to się udało i bardzo mnie to cieszy. Wydaje mi się, że jest mu też łatwiej rozmawiać ze mną. Jako sportowcy znów patrzymy tylko naprzód - opisywał kolarz. Minął tydzień od wypowiedzi Holendra, a do jego słów odniósł się Jakobsen, który zupełnie inaczej widzi to, jak przebiegało spotkanie zawodników. Ze zdań, które napisał wynika, że Groenewegen wręcz zakłamał to, jak ono wyglądało.

Jakobsen: Dylan nie przeprosił. Chciałbym się porozumieć, ale do tanga trzeba dwojga

"Zaskoczyły mnie komentarze Dylana dotyczące naszego spotkania. Było poświęcone znalezieniu porozumienia odnośnie wypadku podczas zeszłorocznego Tour de Pologne, a treść miała pozostać tajemnicą. Jestem rozczarowany, że zdecydował się mówić o nim publicznie" - napisał Holender w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Nie przeprosił i nie wyraził chęci wzięcia odpowiedzialności za swój czyn. Chciałbym się z nim porozumieć, ale do tanga trzeba dwojga. Dalszym postępowaniem w tej sprawie zajmują się już moi prawnicy, więc z tego powodu nie będę mógł dłużej tego komentować" - dodał Jakobsen.

"Jakobsen podczas wirtualnej konferencji prasowej przed startem w Tour of Turkey mówił bez ogródek o tym, co było siedem miesięcy temu, gdy o mało nie stracił życia na linii mety w Katowicach, i co jest teraz, gdy wrócił, by w jakimś sensie uczyć się ścigania na nowo. Chudszy o pięć, sześć kilo, bo 'bez zębów wszystkiego nie pogryziesz', a jemu jeszcze brakuje dziesięciu. Dopiero za trzy, cztery miesiące szczęka będzie zagojona na tyle dobrze, że można będzie dokończyć wstawianie implantów. Szczęka została poskładana w całość dzięki temu, że część kości pobrano z miednicy, na twarzy Jakobsen miał 130 szwów. Nie boi się powiedzieć, że czuł się już byłym kolarzem" - pisali niedawno dziennikarze Sport.pl, Paweł Wilkowicz i Łukasz Jachimiak. Wtedy Groenewegen był jednak tematem tabu, a Jakobsen jeszcze z nim nie rozmawiał.

Tak jak do Groenewegena, Jakobsen ani jego zespół, czy rodzina nie podchodzą na szczęście do organizatorów Tour de Pologne. - Oni są bardzo wdzięczni. Za szybką i świetną akcję medyczną. I nie tylko za to. Polska się w tej sytuacji zaprezentowała naprawdę fantastycznie. Po wypadku przyjechała rodzina Fabia, myśmy się nimi zajęli - zapewniliśmy hotele, tłumacza, wszystko, co trzeba. Nie zostawiliśmy ich samych. Oni są naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Wypadki się zdarzają. A my po wypadku ze wszystkim pomogliśmy - mówił dla Sport.pl Czesław Lang.