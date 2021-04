Polski mistrz świata złapany na dopingu. To już koniec

W 2020 roku między październikiem a listopadem Polska Agencja Dopingowa (POLADA) przekazała, że dwóch polskich kolarzy wspomagało się erytropoetyną (EPO). Wówczas nie były znane ich nazwiska. Teraz ujawnił je Michał Rynkowski, szef POLADY, w rozmowie z portalem WP Sportowefakty.

"Potwierdzamy, że wobec obu zawodników trwają postępowania o naruszenie przepisów antydopingowych. Obaj zawodnicy są tymczasowo zawieszeni. Grozi im kara 4 lat dyskwalifikacji" - powiedział Rynkowski.

"Zawodnicy nie wnieśli o przebadanie próbki "B" - podkreślił szef POLADY. Kontrola antydopingowa polega na tym, że mogą być przebadane dwie próbki - najpierw A, a potem B. W rozmowie z PAP, dyrektor sportowy PZKol, Marek Leśniewski potwierdził tę informację: "Tekliński nie będzie się o to starać. Koszt takiego badania wynosi ok. 10 tys. złotych".

"Adrian Tekliński nie jest obecnie członkiem kadry narodowej, która przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Tokio. Postawę obu zawodników oceniam absolutnie nagannie - dodał wiceprezes Polskiego Związku Kolarskiego, Sebastian Rubin.

Kontrole antydopingowe obu kolarzy zostały przeprowadzone w 2020 roku. Tekliński poza zawodami, a Wołosiuk w sierpniu 2020 roku w trakcie odbywających się w Mrągowie mistrzostwach polski w MTB XCO.

"Od początku istnienia polskiego antydopingu, czyli od 1988 roku, są to pierwsze przypadki wykryte przez narodowy organ. [...] Dla Polskiej Agencji Antydopingowej oznacza to szczególną koncentrację wokół dyscyplin olimpijskich, do których należy także kolarstwo - zakończył szef POLADY.

"Niezwłocznie po zakończeniu postępowań o naruszeniu przepisów antydopingowych dane osobowe obu zawodników zostaną opublikowane w oficjalnych dokumentach i na stronie internetowej POLADY" -możemy przeczytać w serwisie WP Sportowefakty.

Tekliński w 2017 roku był mistrzem świata w Hongkongu. Oprócz tego ma na koncie dwa medale mistrzostw Europy wywalczone w 2015 i 2016 roku oraz wiele tytułów mistrza Polski w kolarstwie torowym. W 2020 roku brał udział w MP w Pruszkowie, gdzie zajął 7. miejsce. Natomiast Wołosiuk specjalizował się w kolarstwie górskim w kategorii masters.