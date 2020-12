Zaskakująca decyzja Poljańskiego! Znika z zawodowego kolarstwa w wieku 30 lat. A miał oferty!

- Mimo propozycji pozostania w WorldTourze chciałbym jednak zakończyć ten etap mojego życia. Nie podpisałem kontraktu, gdyż nie dawał mi on takich perspektyw na przyszłość, jak nowy kierunek, który obrałem - napisał Poljański na swoim profilu na Instagramie.

Paweł Poljański kończy karierę. Jako zawodnik zniknie z zawodowego kolarstwa pomimo propozycji z WorldTouru

- To była jedna z trudniejszych decyzji, jaką musiałem podjąć w ostatnich latach. Rower od dzieciństwa był moją pasją i z kolarstwem wiązałem swoją przyszłość. Zawsze marzyłem, aby trafić do najlepszych kolarskich ekip na świecie - i to mi się udało. Spotkałem wielu wspaniałych ludzi i przeżyłem wiele wspaniałych chwil w kolarskim peletonie - dodał.

Poljański w ostatnich latach pracował na Rafała Majkę w wyścigach tygodniowych i w Grand Tourach. W barwach Bora-hansgrohe przejechał sześć Grand Tourów, zadebiutował w Tour de France i na dwóch etapach Vuelta a Espana (2017) finiszował drugi.

"Rozpoczynam nowy etap w życiu. Chciałbym realizować się w czymś innym"

Na poziom WorldTour Poljański trafił w 2013 roku, jako stażysta ekipy Tinkoff-Saxo. W latach 2014-2016 reprezentował ten zespół, pełniąc rolę pomocnika. W 2014 roku był członkiem polskiej reprezentacji, która do złota mistrzostw świata dowiozła Michała Kwiatkowskiego.

- Kolarstwo nauczyło mnie wytrwałości oraz kosztowało mnie wiele wyrzeczeń. Z bagażem doświadczeń rozpoczynam nowy etap w życiu. Dziękuję za te wszystkie lata osobom, bez których nie osiągnąłbym tak wiele, którzy byli, wspierali i pomagali mi w sporcie. Ten rok dużo zmienił w kolarstwie jak i u każdego z nas. To było ponad 15 lat wspaniałej przygody, jestem szczęśliwy, że tyle lat mogłem być w kolarstwie, na wyścigach i ze wszystkimi, którzy również uwielbiają ten sport. Rower zawsze pozostanie w moim życiu, jednak teraz chciałbym realizować się w czymś innym - tłumaczył swoją decyzję Poljański.

