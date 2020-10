Tao Geoghegan Hart wygrał Giro d'Italia! Rafał Majka tuż za pierwszą dziesiątką

Etapem wieńczącym tegoroczną, tak bardzo inną od wszystkich, edycję Giro d'Italia była czasówka rozgrywana na dystansie 15,7-kilometra. Trasa wiodąca z Cernusco sul Naviglio do Mediolanu nie stanowiła poważniejszego wyzwania pod względem profilu czy elementów technicznych. Pogoda również nie odbijała się na warunkach jazdy.

Giro d'Italia: Faworyt ostatniego etapu był jeden

Od początku wiadomo było, że wielkim - a może i jedynym - kandydatem do ostatniego zwycięstwa etapowego jest Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), który wygrał już poprzednie dwie próby jazdy na czas. Nim jednak Włoch wyruszył na trasę, najlepszymi wynikami i pozycją wirtualnego lidera cieszyć się mogli przez chwilę m.in. Miles Scotson (Groupama-FDJ) i Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling).

Osiągnięte przez tę dwójkę wyniki - oraz przez wszystkich innych zawodników, którzy stanęli w niedzielę na starcie różowej czasówki - nie były nawet jednak bliskie temu, który wykręcił Ganna. Aktualny mistrz świata w jeździe na czas ponownie przyleciał z innej galaktyki i metę przekroczył po upływie 17 minut i 16 sekund. O ponad pół minuty szybciej niż pozornie najgroźniejsi rywale.

Giro d'Italia: Pojedynek młodych wilków

Przez dalszą część etapu wszyscy skupiali się już tylko na pojedynku młodych wilków - Jaia Hindley'a (Team Sunweb i Tao Geoghegana Harta (Ineos Grenadiers) - którzy w klasyfikacji generalnej Giro, po trzech tygodniach jazdy, mieli identyczny czas. To właśnie niedzielny etap zadecydować miał o tym, kto stanie w Mediolanie na najwyższym stopniu podium.

Przez blisko pół dystansu obaj jechali łeb w łeb. Wszyscy patrzyli z niedowierzaniem, jednak w końcu zegar zaczął wskazywać rosnącą powoli przewagę Harta. Na punkcie pomiaru czasu (10.3km) było to już 20 sekund. Wszystko stawało się jasne - to Brytyjczyk mógł świętować największy sukces w swojej rozpoczynającej się dopiero karierze kolarskiej. Na mecie okazał się on lepszy od Australijczyka aż o 39 sekund. Więcej o Giro d'Italia i kolarstwie przeczytasz na rowery.org.

Klasyfikacja końcowa Giro d'Italia

Tao Geoghegan Hart Ineos Grenadiers 85:40:21 Jai Hindley Team Sunweb 00:39 Wilco Kelderman Team Sunweb 01:29 Joao Almeida Deceuninck-Quick Step 02:57 Pello Bilbao Bahrain-McLaren 03:09 Jakob Fuglsang Astana Pro Team 07:02 Vincenzo Nibali Trek-Segafredo 08:15 Patrick Konrad Bora-hansgrohe 08:42 Fausto Masnada Deceuninck-Quick Step 09:57 Hermann Pernsteiner Bahrain-McLaren 11:05 Domenico Pozzovivo NTT Pro Cycling 11:52 Rafał Majka Bora-hansgrohe 20:31 Sergio Samitier Movistar Team 35:29 James Knox Deceuninck-Quick Step 37:41 Brandon Mcnulty UAE Team Emirates 38:10

