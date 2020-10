Rafał Majka zmienia zespół! "Jestem nietypowym Polakiem"

31-letni kolarz w nowej ekipie podzieli obowiązki pomiędzy pracą na zwycięzcę tegorocznego Tour de France, Tadeja Pogacara, a walką na własną korzyść.

REKLAMA

Zobacz wideo Straszny wypadek na Tour de Pologne. "Widziałem mnóstwo krwi na asfalcie"

Majka rozpoczął karierę w profesjonalnym peletonie w 2011 roku w grupie Saxo Bank-SunGard, która po licznych zmian nazw zakończyła działalność w 2016 roku jako Tinkoff. W jej barwach zawodnik z Zegartowic odniósł trzy zwycięstwa etapowe na "Wielkiej Pętli" (2x2014 i 2015), dwukrotnie sięgając również po koszulkę najlepszego górala (2014, 2016), a także wygrał w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne (2014).

Rafał Majka w jednym zespole z mistrzem świata

Ponadto w tym czasie Majka zdobył brązowy medal olimpijski w 2016 roku, a czterokrotnie kończył Wielkie Toury w czołowej "dziesiątce" – zajmując trzecie miejsce na Vuelta a Espana w 2015 roku.

Sezon 2017 rozpoczął w Bora-hansgrohe, w barwach której zwyciężył w Tour of Slovenia i na etapie Vuelta a Espana (oba 2017). Ponadto w ubiegłym sezonie ukończył Giro d'Italia i Vuelta a Espana na szóstej pozycji. Po czterech sezonach w niemieckiej ekipie nadszedł czas na kolejną zmianę.

- Cieszę się, że dostałem taką szansę na tym etapie mojej kariery. Tam, gdzie trzeba będę pracował dla [Tadeja] Pogacara, ale również szukał szansę dla siebie. Gdzie? Na wyścigach takich jak Tirreno-Adriatico, Tour de Suisse, czy Vuelta a Espana, gdzie służy mi klimat. Tak, jestem nietypowym Polakiem, uwielbiam upały - powiedział Majka, w komunikacie prasowym UAE Team Emirates.

31-latek podkreślił również, że marzy o medalu mistrzostw świata, który byłby idealnym dodatkiem do krążka z Igrzysk Olimpijskich.

- Jesteśmy przekonani, że Rafał nie tylko będzie mocnym wsparciem dla Tadeja Pogacara, ale również zaspokoi z nami swoje osobiste ambicje. Prosimy go, by nie stracił zapału do sięgania po własne sukcesy - zaznaczył szef zespołu Mario Gianetti.

Więcej o kolarstwie na portalu rowery.org.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl.

Przeczytaj też: