Rafał Majka liderem zespołu na Giro. We Włoszech zadebiutuje Peter Sagan

Kolarz z Zegartowic, dla którego może to być pożegnalny występ w koszulce niemieckiej formacji, optymistycznie patrzy na swoje szanse w trzytygodniowej rywalizacji i zapowiada walkę w generalce. Na wrześniowym Tirreno-Adriatico Polak sprawdził nogę i po aktywnej jeździe zajął 3. miejsce.

W Giro d'Italia zadebiutuje Peter Sagan. Słowak poszuka etapowych zwycięstw, które mogą przełożyć się na miejsce w klasyfikacji punktowej. Warto zaznaczyć, że były trzykrotny mistrz świata zrezygnował z kampanii północnych klasyków na rzecz startu we włoskim Tourze, aczkolwiek to wiążę się z przesunięciem kalendarza i umową między ekipą a organizatorami, na mocy której Słowak pojawi się we Włoszech.

Trzech Polaków w Bora na Giro

W zespole Ralpha Denka nie zabraknie miejsca dla Macieja Bodnara i Pawła Poljańskiego. Polacy na włoską ziemię przyjadą z zadaniem pomocy dla dwójki liderów.

Skład Bory uzupełnią: Cesare Benedetti, Matteo Fabbro, Patrick Gamper i Patrick Konrad, który w 2018 roku zajął 7. miejsce w "Corsa Rosa".

