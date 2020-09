Katarzyna Niewiadoma na podium etapu wyścigu Giro Rosa

Drugi odcinek wyścigu był jednym z dwóch najpoważniejszych wyzwań Giro Rosa. Na 125 kilometrach w Toskanii zebrało się ponad 3000 metrów przewyższenia, a osiem wspinaczek miało utrudnić życie faworytkom wyścigu. Podjazdy, z dwoma wyjątkami, nie przekraczały jednak 4,5 kilometra, a średnie ich nachylenie oscylowało wokół 5%. Wyjątek stanowił drugi podjazd dnia (7,5 km, 5,3%) oraz szutrowa wspinaczka na górską premię Seggiano, kończąca się 11 kilometrów przed metą (5,8 km, 6,5%). W finale o zwycięstwo zawodniczki rywalizowały na niewielkim podjeździe (800 m, 6%).

REKLAMA

Zobacz wideo Straszny wypadek na Tour de Pologne. "Widziałem mnóstwo krwi na asfalcie"

Tempo w pierwszej fazie etapu dyktowały zawodniczki CCC-Liv, a cenne sekundy na lotnym finiszu zgarnęła Emma Norsgaard (Equipe Paule Ka). W ołowie odcinka, 63 kilometry przed metą, na atak z grupy około 50 zawodniczek zdecydowała się za to Julie van der Velde (Lotto Soudal Ladies).

Belgijka zyskała 50 sekund przewagi i wygrała kolejny lotny finisz, ale nie poprzestała na tym. Peleton w tym punkcie nie spieszył się z zakończeniem jej akcji, co zawodniczce ekipy Lotto Soudal pozwolił na samotne pokonanie płaskowyżu i rozpoczęcie zjazdów ku dwóm kluczowym wspinaczkom etapu.

W pościg ruszyły Ruth Winder (Trek-Segafredo), Elise Chabbey (Equipe Paule Ka), Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) i Alison Jackson (Team Sunweb), ale cała akcja została szybko skasowana. Poprawka ze strony Lizzy Banks (Equipe Paule Ka) także została powstrzymana i na wąskiej drodze na górską premię zmieścić się próbowała cała grupa.

Wspinaczka okroiła czołówkę do 25 zawodniczek. Po ataku Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine) poprawiła Annemiek van Vleuten. Mistrzyni świata na podjeździe miała mieć defekt, ale nawet ot nie przeszkodziło jej w wyprowadzeniu ataku. Holenderkę na ostatnich kilometrach goniły Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM), Anna van der Breggen (Boles Dolmans) i Ludwig, ale przewaga urosła do 36 sekund, a na mecie do ponad minuty nad jadącymi za nią Van der Breggen i Niewiadomą.

Wyniki II etapu Giro Rosa

Annemiek van Vleuten, Mitchelton-Scott 3:53:20 Anna van der Breggen, Boels-Dolmans Cycling Team 01:16 Katarzyna Niewiadoma, Canyon SRAM Racing Cecilie Uttrup Ludwig, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 01:29 Ashleigh Moolman, CCC-Liv 03:07 Mavi Garcia, Alé BTC Ljubljana Mikayla Harvey, Equipe Paule Ka 03:11 Soraya Paladin, CCC-Liv 03:52 Erica Magnaldi, Ceratizit-WNT Pro Cycling 03:55 Amanda Spratt, Mitchelton-Scott 03:57

Klasyfikacja generalna po II etapie Giro Rosa

Annemiek van Vleuten, Mitchelton-Scott 4:13:20 Anna van der Breggen, Boels-Dolmans Cycling Team 01:18 Katarzyna Niewiadoma, Canyon SRAM Racing 01:33 Cecilie Uttrup Ludwig, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 02:54 Mikayla Harvey, Equipe Paule Ka 03:26 Ashleigh Moolman, CCC-Liv 03:54 Mavi Garcia, Alé BTC Ljubljana 04:01 Amanda Spratt, Mitchelton-Scott 04:07 Elise Chabbey, Equipe Paule Ka 04:15 Elisa Longo Borghini, Trek-Segafredo Women 04:27

Więcej o kolarstwie przeczytacie na portalu rowery.org