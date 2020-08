Nowe informacje ws. zdrowia Fabio Jakobsena. "130 szwów. Ma szczęście, że żyje"

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) w sosnowieckim szpitalu przebywał od 5 sierpnia. Został tam przetransportowany kilkadziesiąt minut po wypadku, do którego doszło na samym finiszu 1. etapu Tour de Pologne. Holender do ostatnich metrów walczył o zwycięstwo z rodakiem Dylanem Groenewegenem (Jumbo-Visma), który ostatecznie został zdyskwalifikowany i wykluczony z wyścigu, bo to on zepchnął Jakobsena na barierki, w które ten uderzył z ogromnym impetem. Holender wrócił już do Holandii, a drogę z karetki do samolotu, który transportował go do kraju, pokonał o własnych siłach.

Najnowsze informacje na temat zdrowia Jakobsena

O zdrowie Jakobsena zapytany został Patrick Lefevere, dyrektor sportowy ekipy Deceuninck-Quick-Step. - Ma szczęście, że wciąż żyje. To szokujące, jak wiele szwów ma na twarzy - aż 130. Do tego ma zniszczone struny głosowe i został mu tylko jeden ząb. Jego podniebienie nie jest wyleczone - zdradził Lefevere w rozmowie z "De Telegraaf".

Według lekarzy stan zdrowia Jakobsena jest dużo gorszy niż Remco Evenepoela, który upadł dziesięć dni temu podczas Tour of Lombardia. - Złamania Remco powinny się zagoić w ciągu sześciu tygodni, ale w przypadku Fabio mówi się o kilkumiesięcznej rekonwalescencji - dodał Lefevere.

Kilka dni temu Jakobsen pierwszy raz opowiedział o wypadku na Tour de Pologne. - Chcę wszystkim podziękować za to, że wziąć żyję. Wszystkie słowa wsparcia dały mi ogromną siłę. Krok po kroku mogę powoli patrzeć w przyszłość i walczyć o odzyskanie sił. Szczególnie chciałbym podziękować dr. Rafaelowi, który był moim chirurgiem w Polsce, dr Vanmolowi, który był obecny jako lekarz naszego zespołu, Patrickowi Lefevere, dzięki któremu moja rodzina była blisko mnie oraz Agacie Lang, która w imieniu organizatorów Tour de Pologne bardzo dobrze opiekowała się moją rodziną - napisał Holender w specjalnym oświadczeniu.

Dla Jakobsena to koniec sezonu kolarskiego. Nie wiadomo, czy po wypadku będzie w ogóle w stanie wrócić do zawodowego kolarstwa.

