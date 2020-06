Polski kolarz pokazał swoje nogi przed startem sezonu. Co za forma. "Najlepsze nogi w peletonie"

Tomasz Marczyński po raz kolejny opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym pokazuje wygląd swoich nóg. Tym razem kolarz ekipy Lotto-Soudal opublikował fotografię tuż po treningu. Można zauważyć, że Polak nadal znajduje się w znakomitej formie fizycznej, choć do rozpoczęcia sezonu pozostały jeszcze blisko dwa miesiące.

Utrzymanie formy fizycznej dla Marczyńskiego, przebywającego w Hiszpanii, było bardzo trudnym zadaniem. - Jedyne przypadki, kiedy możesz opuścić swój dom, to wyjście po zakupy, do apteki czy po pomoc lekarską. Jeśli masz, możesz też wyprowadzić psa. Zresztą posiadanie zwierzęcia to teraz taki trik, aby wyjść na zewnątrz. W innych przypadkach nie możesz opuścić miejsca zamieszkania - mówił w marcu w rozmowie z portalem naszosie.pl. - W Hiszpanii w ogóle zabroniono uprawiania sportu, nawet jeśli jest się zawodowcem. Początkowo można było się w ten sposób tłumaczyć, ale teraz jest jasno powiedziane, że nie ma takiej możliwości - dodał wówczas Marczyński. - Najlepsze nogi w peletonie - pisze jeden z kibiców. - Ale siła - dodaje inny.

Szczęśliwie dla zawodowców, w maju otrzymali zgodę na rozpoczęcie treningów, aby móc przygotować się do wznowienia rywalizacji w ich dyscyplinach. Kolarze sezon rozpoczną 1 sierpnia, od jednodniowego Strade Bianche. Cztery dni później rozpocznie się Tour de Pologne.

