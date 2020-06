Rita Malinkiewicz walczy o życie! Prokuratura w Bielsku-Białej wszczęła śledztwo

- W piątek materiały policji trafiły do prokuratury, która wszczęła śledztwo w tej sprawie - poinformowała portal dziennikzachodni.pl Agnieszka Michulec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze zabezpieczyli rowery i samochód, które brały udziały w wypadku. Czekają teraz na opinię biegłego z zakresu ruchu drogowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marczyński o wypadkach w kolarstwie. "Trochę skóry zostawiłem na asfalcie"

Tragiczny wypadek z udziałem reprezentantki Polski w kolarstwie

Do wypadku doszło w poniedziałek, 1 czerwca w godzinach popołudniowych. Ritę Malinkiewicz i jej znajomą miała potrącić kierująca Oplem Astra kobieta, która w pewny momencie z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu. Kolarki zostały przetransportowane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Były operowane i nadal przebywają w szpitalach. "Dziennik Zachodni" informuje, że kobieta kierująca Oplem Astra miała uprawnienia do prowadzenia pojazdu i była trzeźwa.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .