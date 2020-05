Mocne wyznanie Lance'a Armstronga. Stosował doping znacznie wcześniej

ferryk 17 minut temu 0

Wg mnie tragiczne jest to ,że Amstrong jest , sorki, był świetnym kolarzem i miał szansę wykazać to bez dopingu. Kasa windowana na niebotyczne poziomy przez niego i zyski jego sponsorów upewniały gościa ,że jest tym poza prawem. Moim zdaniem błędem jest teraz robienie z nim wywiadów bo on nigdy nie wykazał żadnej skruchy a robi to wyłącznie z wrodzonego wyrachowania i aby ugrać jeszcze cokolwiek , choćby jednego centa.