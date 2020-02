Pierwszy medal kolarskich mistrzostw świata w Berlinie dla Polski!

Pikulik rozpoczęła zmagania w wieloboju od zajęcia 6. miejsce w scratchu, podczas którego doszło do dużej kraksy, przez co rywalizacji nie ukończyło aż pięć zawodniczek. W wyścigu tempowym Polka wygrała dwa sprinty, co pozwoliło jej na zajęcie 6. miejsca i awans na 3. pozycję w klasyfikacji wieloboju.

W wyścigu eliminacyjnym Pikulik zajęła dopiero 8. miejsce, przez co spadła na 4. pozycję przed ostatnią konkurencją, wyścigiem punktowym. W nim Polka zabrała się do kluczowej ucieczki, wygrała przedostatni sprint, na ostatnim była 2. Dzięki temu awansowała na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej wieloboju, zdobywając pierwszy medal dla Polski w tegorocznych mistrzostwach świata w Berlinie. Zwyciężyła Yumi Kajihara przed Letizią Paternoster.

Niewiele gorzej spisał się Wojciech Pszczolarski, który po bardzo udanym początku rywalizacji w wyścigu punktowym miał szansę na medal w tej konkurencji. Ostatecznie zajął 4. miejsce, tracąc zaledwie 4 punkty do 3. miejsca.