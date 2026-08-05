W ostatnich dniach 10-osobowa grupa pod przewodnictwem Nirmala Purja rozpoczęła wyprawę na szczyt Broad Peak. Po zejściu lawiny sytuacja stała się tragiczna. 5 sierpnia napłynęły nowe wiadomości o znalezieniu ciał czterech himalaistów.

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Tragedia na Broad Peak. Cztery ciała sprowadzono do bazy

The Tourism Times podało 2 sierpnia, że odnaleziono cztery ciała wspinaczy z wysokości ok. 5700 m na Broad Peaku. 5 sierpnia do bazy trafiły cztery kolejne ciała.

Odnaleziono zwłoki założyciela Elite Exped - Nirmala "Nimsa" Purja oraz Wanga Zhonga, Nima Sherpa i Kili Pembą „Kilu" Sherpa. Po skomplikowanej operacji ratowniczej ciała przetransportowano do bazy pod Broad Peakiem.

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Akcję prowadził Mingma G, wspierany przez Sirbaza Khana, Abida Baiga i Sherbaza Karima z Pakistanu oraz Nepalczyków Dipena Gurunga i Pembę Chhewanga Sherpę. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych osób. Agencja Elite Exped ma wspierać wszelkie działania ratownicze, gdy tylko pojawią się odpowiednie warunki.

"Dziś, z ciężkim sercem, potwierdzamy, że nasz założyciel, Nirmal „Nims" Purja, wraz z Wangiem Zhongiem, Nimą Sherpą i Kilu Sherpą, został pomyślnie sprowadzony z Broad Peaku i bezpiecznie dostarczony do bazy po wyjątkowo trudnej operacji ratowniczej. […] Sprowadzenie Nimsa do domu nigdy nie było wyłącznie odzyskaniem wspinacza. Chodziło o sprowadzenie do domu męża, ojca, syna, brata, przyjaciela oraz serca Elite Exped, Nimsdai Foundation, Nimsdai Store i Skydive Nimsdai. […] Spoczywajcie w pokoju, Nims, Zhong, Nima i Kilu. Wasze dziedzictwo będzie trwać w górach, które kochaliście, i we wszystkich, których życia dotknęliście." - czytamy w oświadczeniu agencji.

Broad Peak jest dwunastym szczytem Ziemi. Do tragedii doszło dziewięć dni po tym, jak Purja wszedł bez tlenu na Gasherbrum II. Himalaista wspinał się w ramach swojego projektu "Hat-Trick".