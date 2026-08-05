Prawdziwa bomba dla kibiców. Oto co trafi do otwartej telewizji

Komisja Europejska procedowała sprawę przez kilkanaście miesięcy, ale w końcu zatwierdziła aktualizację polskiej listy ważnych wydarzeń sportowych. Dzięki tej decyzji kluczowe występy naszych reprezentantów i klubów w cieszących się dużym zainteresowaniem dyscyplinach będą musiały być pokazywane w ogólnokrajowych programach telewizyjnych dostępnych bez dodatkowych opłat. Kibice, jakich sportów ucieszą się najbardziej?

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Najważniejsze zmiany? Wielkoszlemowy tenis i koszykówka

Przypomnijmy, że dotychczasowa lista, aktualizowana już ponad dekadę temu, zawierała m.in. igrzyska olimpijskie oraz mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, również te na MŚ, ME i eliminacje do tych imprez. Podobnie było w przypadku siatkarzy i siatkarek oraz piłkarzy ręcznych. Stara ustawa odnosiła się jednak jeszcze do meczów siatkarskiej Ligi Światowej (zastąpionej teraz przez Ligę Narodów), czy piłkarskiego Pucharu UEFA, którego już nie ma. Jest za to Liga Europy. Te elementy w aktualizacji polskich ważnych wydarzeń zostaną poprawione. W porównaniu z tym, co było do tej pory, rozszerza się katalog wydarzeń objętych ochroną.

Powinni ucieszyć się miłośnicy tenisa. Najważniejsze mecze tenisowe z udziałem Polaków na turniejach Wielkiego Szlema będą musiały być pokazywane na otwartej antenie. Muszą tam być dostępne półfinały i finały gry pojedynczej podczas Australian Open, Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open, jeśli wystąpią w nich polscy zawodnicy lub zawodniczki. Do tej pory stacje bardziej w ramach promocji i własnych decyzji i tak udostępniały bezpłatnie "polskie" finały tych rozgrywek.

Zmiany obejmują również koszykówkę. W otwartych kanałach mają być transmitowane mecze reprezentacji Polski mężczyzn podczas mistrzostw świata, od ćwierćfinałów do finału oraz podczas mistrzostw Europy, od 1/8 finału do finału.

Trochę zyskali fani lekkoatletyki. Na liście znalazły się już nie tylko mistrzostwa świata w tej dyscyplinie, ale też Europy.

Porządek zrobiono w sportach zimowych, gdzie usunięto konieczność pokazywania na otwartej antenie biegów narciarskich kobiet. Te cieszyły się dużym zainteresowaniem w czasach sukcesów Justyny Kowalczyk, a więc dekadę temu. Teraz straciły widzów, a trzeba było je pokazywać w naziemnej telewizji.

Jest Liga Konferencji, ale...

Rozszerzona lista obejmuje ponadto mecze polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA, ale od 1/16 finału. Wcześniejsza faza ligowa rozgrywek czy eliminacje nie będą musiały być w otwartej telewizji. Przypomnijmy, że mecze polskich klubów w Lidze Mistrzów znalazły się już na dawnej liście. Teraz jasno będzie w niej też wymieniona Liga Europy. Nie powinno być tam obostrzeń, od jakiej fazy rywalizacji wymagana będzie otwarta antena. Do nowego zestawienia doszły też m.in. spotkania reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie mężczyzn.

Nową listę prezentuje poniższa grafika.

Aktualizacja ważnych wydarzeń społecznych w TV KS

Kiedy zmiany odczują kibice? Jak napisała KRRiT w swym komunikacie:

"Zakończenie procedury przed Komisją Europejską umożliwia KRRiT sfinalizowanie prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie listy ważnych wydarzeń, które po wejściu w życie zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 17 listopada 2014 roku."

Według naszych szacunków to może zająć kilka miesięcy. Samo rozporządzenie natomiast prawdopodobnie wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia. Kibice zauważą zmiany najszybciej pod koniec 2027 roku.