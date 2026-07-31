"Swój wyczyn ma na plecach. Uwiecznił go dość sporym tatuażem. W tuszu umieszczone były zresztą próbki DNA członków rodziny, by malowidło było bardziej osobiste i bez względu na wszystko przypominało mu o najbliższych. Na ciełe niewysokiego byłego komandosa 14 ośmiotysięczników zmieściło się idealnie. Te 14 szczytów zdobył w 6 miesięcy i 6 dni. Osiągnięcie spore, wszak poprzedni rekord pobił o ponad 7 lat" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl o Nirmalu Purjy, legendzie himalaizmu. Napływają jednak bardzo niepokojące wieści dotyczące Nepalczyka.

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Nirmal Purja przewodził 10-osobowej wyprawie na Broad Peak. Znaleźli się pod lawiną

O sprawie poinformowały AFP i RMC Sport. "Purja, ikona światowego himalaizmu, znajduje się w grupie dziesięciu wspinaczy uznanych za zaginionych po zejściu lawiny na Broad Peak (8047 m) w pakistańskim paśmie Karakorum. Rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczo-ratunkową w celu odnalezienia uczestników wyprawy" - czytamy na portalu RMC.

Wszystko to zostało przekazane w czwartkowym komunikacie Pakistańskiego Klubu Alpejskiego (ACP), wydanym wieczorem. Lawina miała "uderzyć na Broad Peak w grupę wspinaczy" pod przewodnictwem Purjy, z którym od tamtej pory nie ma kontaktu. W grupie zaginionych są himalaiści z: Chin, Nepalu, Omanu, Pakistanu i Stanów Zjednoczonych. Ponadto ACP przekazał, że naziemne poszukiwania wspierają dwa wojskowe śmigłowce z ratownikami oraz specjalistycznym sprzętem.

Purja już kiedyś zdobył Broad Peak, 12. najwyższą górę świata, ale tym razem miał kolejny cel. Na początku tygodnia informował w serwisie X, że jest coraz bliżej realizacji osiągnięcia w postaci dwukrotnego zdobycia wszystkich 14 ośmiotysięczników bez dodatkowego tlenu. A trzeci raz ogółem, stąd pojawiła się nazwa projektu "Hattrick".

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"Broad Peak - nie proszę o nic więcej, jak tylko o bezpieczne wejście i zejście. Nie traktuję żadnej góry jak czegoś oczywistego. Ani jednej. W chwili, gdy opuszczam bazę, liczy się pełne zaangażowanie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. To wyzwanie dedykuję wszystkim, którzy pomogli mi tu dotrzeć. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i krytykom - wam wszystkim. Bez obu tych stron nie ma ognia. Dlatego szczerze wam dziękuję. W mojej misji nigdy nie chodziło o mnie. Chodzi o to, co reprezentuję. Chodzi o pokazanie wam, że wasze własne góry - czymkolwiek one są - można zdobyć" - pisał Nirmal Purja.

Dwoje członków 10-osobowej wyprawy na Broad Peak nie żyje

W piątkowy poranek kolejne informacje dotyczące poszukiwań przekazuje prezes ACP Irfan Arshad Khan na swoim Instagramie. Potwierdził on listę 10 zaginionych, po czym przekazał, że ekipy ratunkowe znalazły cztery ciała. Z czasem potwierdził śmierć dwóch członków wyprawy.

"Pakistański Klub Alpejski z głębokim smutkiem potwierdza śmierć dwojga wspinaczy w wyniku lawiny, która zeszła 30 lipca na Broad Peak: Nadhiry Al Harthy z Omanu oraz Pura Bahadura Gurunga 'Yukty' z Nepalu. Ciało Nadhiry zostało już odnalezione i jest transportowane śmigłowcem do Skardu, trwają przygotowania do transportu ciała 'Yukty'.

"Tożsamość pozostałych wspinaczy zostanie potwierdzona i podana do wiadomości publicznej, gdy tylko dostępne będą oficjalne informacje. Apelujemy do wszystkich o oczekiwanie na zweryfikowane komunikaty ACP przed rozpowszechnianiem dalszych szczegółów. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza mająca na celu odnalezienie osób, które wciąż uznawane są za zaginione. W tym trudnym czasie nasze myśli są ze wszystkimi rodzinami oraz światową społecznością wspinaczkową" - przekazał Arshad Khan.