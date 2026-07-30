NIe żyje Gabriel Starzec. Dla Polski zdobył mistrzostwo świata

World Carp Classic to najważniejsza impreza dla wędkarzy specjalizujących się w łowieniu karpia. W 2014 roku trzech polskich karpiarzy - Gabriel Starzec, Andrzejem Walczak i Krzysztof Charmuszko - sięgnęło na niej po złoto. Polacy złowili łącznie 20 karpi, których łączna waga przekroczyła 200 kilogramów.

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Nie żyje Gabriel Starzec - znakomity polski karpiarz

Kilka lat później tak ten sukces na łamach naszego portalu wspominał Gabriel Starzec. - To spełnienie marzeń. Na te zawody przyjeżdżają najlepsi karpiarze świata. Rywalizacja jest potężna, a nam udało się wygrać. I to z jaką dramaturgią! - opowiadał dziennikarzowi Sport.pl Dominikowi Wardzichowskiemu.

- Wiedzieliśmy, że mamy szanse na 1. miejsce. Gdy rano zobaczyliśmy organizatorów i dziennikarzy jadących na nasze stanowisko, byliśmy już pewni wygranej. Ale oni przyjechali, popatrzyli i odjechali w kierunku stanowiska Holendrów, z którymi przez całe zawody szliśmy łeb w łeb. Po kilku minutach zobaczyliśmy czerwoną racę na ich stanowisku. Przybiliśmy piątki, pogratulowaliśmy sobie drugiego miejsca, ale wszyscy czuliśmy lekkie rozczarowanie. Okazało się jednak, że system źle policzył wagę ryb Holendrów. Jedna sztuka została zaliczona dwa razy i to my zostaliśmy mistrzami świata. Tej radości i tych emocji nie zapomnę nigdy - wspominał.

I choć wędkowanie nie kojarzy się ze sportem ekstremalnym, to również ono potrafi być niebezpieczne. - Pamiętam, że w czwartek złapała nas taka burza, że strach było wyjść z namiotu. Wiatr wiał tak mocno, że fale miały ponad metr. Nagle na jednej z naszych wędek nastąpiło branie. Szybko złapałem węglową wędkę, wsiadłem do pontonu i z jednym z kolegów popłynąłem po rybę. Emocje były tak wielkie, że nawet nie myślałem o ryzyku. Z perspektywy czasu wiem, że nie była to mądra decyzja, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Wyholowaliśmy rybę i wróciliśmy bezpiecznie na brzeg - wspominał Starzec.

Niestety, w czwartek 30 lipca 2026 roku portal "Karp Max" poinformował, że zasłużony polski karpiarz zmarł.

"Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 29 lipca na Wieczną Zasiadkę odszedł Gabriel Starzec - znakomity karpiarz, zwycięzca m.in. World Carp Classic 2014, oraz wielokrotny uczestnik imprez organizowanych przez Karp Max. Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi Gabriela, składając najszczersze wyrazy współczucia" - czytamy.