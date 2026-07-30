Tak traktuje się Rosjan na zawodach. "To jest dla nas bolesne"

Od 2022 roku i ataku zbrojnego armii Władimira Putina na Ukrainę, Rosjanie są izolowani przez większość świata na arenach sportowych. Jeśli już występują w jakichś zawodach, to tylko i wyłącznie pod neutralną flagą.

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Tak traktują Rosjan. "Jakby nic się nie stało"

Teraz Darja Moszczyńska, mistrzyni swiata i Europy w pływaniu artystycznym zdradziła, jak wygląda jej kontakt z Rosjankami podczas międzynarodowych zawodów. Ukrainka przygotowuje się do mistrzostw Europy.

- Oczywiście, jest to dla nas bardzo trudna sytuacja, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w tym samym czasie ich kraj nadal prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, niszczy nasze miasta i odbiera życie naszym rodakom. Jeśli spotykamy się na zawodach, zachowujemy dystans i nie nawiązujemy prywatnych kontaktów. Przyjeżdżamy reprezentować Ukrainę, dlatego musimy pozostać skoncentrowane, godne i skupione na swoim występie - przyznała Moszczyńska.

W razie wspólnych ceremonii medalowych, Ukraińcy wcześniej omawiają możliwe sytuacje z trenerami oraz przedstawicielami federacji.

- Nasze działania muszą mieścić się w ramach regulaminu zawodów, ale jednocześnie nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Dla nas kwestią zasad jest zachowanie własnego stanowiska i nieokazywanie przyjaznego nastawienia wobec przedstawicieli państwa-agresora - dodała Moszczyńska.

Według niej wsparcie sportowców i przedstawicieli z innych państw wciąż jest, ale nie tak duże, jak w poprzednich latach.

- Nadal otrzymujemy wsparcie od sportowców i przedstawicieli innych państw. Niektórzy podchodzą do nas, pytają, jak się czujemy i wyrażają słowa wsparcia dla Ukrainy. To naprawdę wiele dla nas znaczy, zwłaszcza gdy przebywamy z dala od domu. Jednocześnie jednak widzimy, że z biegiem czasu postawa części ludzi staje się mniej jednoznaczna - opowiada.

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Zdradziła też, co ją i innych sportowców z Ukrainy bardzo boli.

- Niektórzy sportowcy rozmawiają z Rosjanami tak, jakby nic się nie wydarzyło. To jest dla nas bolesne, ponieważ dla nich zawody się kończą i wracają do spokojnego życia, a my wracamy do kraju, w którym nadal rozbrzmiewają syreny alarmowe, trwają ostrzały, a każdego dnia giną ludzie. Dlatego najbardziej cenimy nie same słowa, lecz konsekwentną postawę i konkretne działania na rzecz wsparcia Ukrainy - przyznała Moszczyńska.