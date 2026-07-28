Wykryto u niego nieoperowalnego raka mózgu. Teraz jest w życiowej formie

Goodburn specjalizuje się w stylu klasycznym i jest rekordzistą Szkocji w sprincie na 50 m. Numer 1 w Szkocji – nigdy nie był to szczyt, jaki zamierzał osiągnąć w swojej sportowej karierze. Najlepsi pływają znacznie szybciej, a jego angielski rywal i rekordzista świata Adam Peaty był aż o 1,22 s lepszy (25,95 s).

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Dziwne, niepokojące, zatrważające pierwsze objawy

Dwa lata temu Goodburn nawet nie był blisko swojego najlepszego wyniku. Forma miała przyjść na igrzyska w Paryżu, do których przygotowywał się – jak każdy pływak z olimpijskimi ambicjami – katorżniczo pracując. On i jego trenerzy byli przekonani, że potężne bóle głowy, które go w tym czasie nawiedzały, są hemiplegicznymi migrenami spowodowanymi ciężką pracą w basenie. Wystarczy „zejść z obciążeń", żeby minęły.

Ale kiedy po raz pierwszy wpadł w drgawki, kiedy po raz pierwszy poczuł drętwienie lewej części ciała oraz kiedy zaczął miewać mdłości i dojmujące doznania déjà vu, domyślił się, że źródłem tych niepokojących, a nawet przerażających doświadczeń z własnym ciałem jest coś innego niż pływanie. – Czułem, jakby moja świadomość oddalała się ode mnie – mówił.

Przegrał kwalifikacje olimpijskie, zajął trzecie miejsce, tracąc igrzyska o kilka dziesiątych sekundy. Dopiero po nich postanowił się dokładnie przebadać – takie odkładanie leczenia, odkładanie badań na później, na „po sezonie" lub po najważniejszym starcie, jest powszechne wśród sportowców uzależnionych od treningów, a szczególnie wśród tych, którzy marzą o igrzyskach i mają na to realne szanse. Ignorują ból i objawy choroby, tłumią niepokój. Zapisał się do lekarza, dostał skierowanie na rezonans. To właśnie z tego czasu pochodzi wspomnienie o nieodebranym połączeniu telefonicznym. Wziął prysznic, wysuszył się i oddzwonił.

Goodburn dowiaduje się o skąpodrzewiakach

Już pierwszy rezonans magnetyczny wykazał, że napady padaczkowe zostały wywołane trzema guzami w mózgu. Po biopsjach mózgu okazało się, że są to skąpodrzewiaki, rzadka odmiana złośliwego glejaka atakującego ośrodkowy układ nerwowy, a więc mózg i rdzeń kręgowy. Odpowiada za około 3 proc. wszystkich przypadków nowotworów mózgu. Najczęściej diagnozuje się go u osób 40–60-letnich, a nie u takich młodych, supersprawnych sportowców jak Goodburn, który w chwili diagnozy miał zaledwie 22 lata.

Ale to dobrze, a w każdym razie tak uważał Goodburn. „Jestem młody i silny, mam wielkie wsparcie w rodzinie, przyjaciołach i mojej dziewczynie. Szczęście w nieszczęściu w tym, że skąpodrzewiak reaguje na chemioterapię i radioterapię. Głowa do góry, pozostanę tym samym Archie" – napisał, choć już wiedział, że guzy w jego mózgu są nieusuwalne, a onkolodzy ostrzegli go, że statystyka jest bezwzględna i mówi, że chorzy na skąpodrzewiaki rzadko dożywają czterdziestki.

To było niemal równo dwa lata temu.

Goodburn walczy o spowolnienie nowotworu

Zaczął brać worasydenib, lek, który spowalnia rozwój glejaków. Worasydenib nie wyeliminuje raka, ale dzięki niemu Goodburn kupuje czas – walczył o dostęp do tego leku. Dzięki niemu pływak może opóźnić chemioterapię i radioterapię, które mogłyby, a nawet na pewno upośledziłyby jego zdolności poznawcze, przerwałyby jego treningi oraz studia z inżynierii chemicznej. Gdyby nie dostęp do programu z worasydenibem, rok temu powinien zacząć terapię chemią i naświetlaniem. – Worasydenib dał mi cztery lata, nic więcej. Tak mówią testy tego leku. To za mało. Potrzebuję więcej. Nie zaprzestanę kampanii w sprawie pomocy ofiarom raka do mojego ostatniego tchu – powiedział w artykule The Guardian jeszcze przed startem na Igrzyskach Wspólnoty.

W Wielkiej Brytanii rak mózgu jest największym zabójcą wśród chorób onkologicznych u dzieci i osób do 40 roku życia, ale stanowi zaledwie 1 proc. krajowych wydatków na badania nad rakiem.

W Polsce nie ma dostępnych danych, ile państwo łoży na leczenie nowotworów mózgu i ośrodkowego układu nerwowego lub na badania, w stosunku do ogólnych wydatków na leczenie onkologiczne. Wiadomo tylko, że rak mózgu stanowi około 2 procent zachorowań, natomiast wśród mężczyzn w wieku między 20 a 44 lata odpowiada aż za 14,5 procent zgonów onkologicznych i jest najczęstszą przyczyną śmierci nowotworowej w tej grupie (wśród kobiet w tym samym przedziale wieku przeważają nowotwory piersi, jelita grubego, szyjki macicy i jajników).

Obecnie Goodburn jest w życiowej formie sportowej – przed Igrzyskami Wspólnoty pobił rekord Szkocji (27,12 s). Na zawodach był siódmy, co w ogóle nie zrobiło na nim wrażenia. Jego dziewczyna, ta, o której wielkim wsparciu wspominał, Ciara Schlosshan, startowała na 100 m st. motylkowym pięć minut przed jego startem. Oboje uczestniczą też w innych wyścigach – są aktywistami kampanii Brain Cancer Justice.

I jeszcze jedna pozytywna wiadomość w tej historii – Archie Goodburn w czerwcu ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Edynburskim.