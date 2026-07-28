Wykryto u niego nieoperowalnego raka mózgu. Teraz jest w życiowej formie

Goodburn specjalizuje się w stylu klasycznym i jest rekordzistą Szkocji w sprincie na 50 m. Numer 1 w Szkocji – nigdy nie był to szczyt, jaki zamierzał osiągnąć w swojej sportowej karierze. Najlepsi pływają znacznie szybciej, a jego angielski rywal i rekordzista świata Adam Peaty był aż o 1,22 s lepszy (25,95 s).
Dwa lata temu Goodburn nawet nie był blisko swojego najlepszego wyniku. Forma miała przyjść na igrzyska w Paryżu, do których przygotowywał się – jak każdy pływak z olimpijskimi ambicjami – katorżniczo pracując. On i jego trenerzy byli przekonani, że potężne bóle głowy, które go w tym czasie nawiedzały, są hemiplegicznymi migrenami spowodowanymi ciężką pracą w basenie. Wystarczy „zejść z obciążeń", żeby minęły.
Ale kiedy po raz pierwszy wpadł w drgawki, kiedy po raz pierwszy poczuł drętwienie lewej części ciała oraz kiedy zaczął miewać mdłości i dojmujące doznania déjà vu, domyślił się, że źródłem tych niepokojących, a nawet przerażających doświadczeń z własnym ciałem jest coś innego niż pływanie. – Czułem, jakby moja świadomość oddalała się ode mnie – mówił.
Przegrał kwalifikacje olimpijskie, zajął trzecie miejsce, tracąc igrzyska o kilka dziesiątych sekundy. Dopiero po nich postanowił się dokładnie przebadać – takie odkładanie leczenia, odkładanie badań na później, na „po sezonie" lub po najważniejszym starcie, jest powszechne wśród sportowców uzależnionych od treningów, a szczególnie wśród tych, którzy marzą o igrzyskach i mają na to realne szanse. Ignorują ból i objawy choroby, tłumią niepokój. Zapisał się do lekarza, dostał skierowanie na rezonans. To właśnie z tego czasu pochodzi wspomnienie o nieodebranym połączeniu telefonicznym. Wziął prysznic, wysuszył się i oddzwonił.
Już pierwszy rezonans magnetyczny wykazał, że napady padaczkowe zostały wywołane trzema guzami w mózgu. Po biopsjach mózgu okazało się, że są to skąpodrzewiaki, rzadka odmiana złośliwego glejaka atakującego ośrodkowy układ nerwowy, a więc mózg i rdzeń kręgowy. Odpowiada za około 3 proc. wszystkich przypadków nowotworów mózgu. Najczęściej diagnozuje się go u osób 40–60-letnich, a nie u takich młodych, supersprawnych sportowców jak Goodburn, który w chwili diagnozy miał zaledwie 22 lata.
Ale to dobrze, a w każdym razie tak uważał Goodburn. „Jestem młody i silny, mam wielkie wsparcie w rodzinie, przyjaciołach i mojej dziewczynie. Szczęście w nieszczęściu w tym, że skąpodrzewiak reaguje na chemioterapię i radioterapię. Głowa do góry, pozostanę tym samym Archie" – napisał, choć już wiedział, że guzy w jego mózgu są nieusuwalne, a onkolodzy ostrzegli go, że statystyka jest bezwzględna i mówi, że chorzy na skąpodrzewiaki rzadko dożywają czterdziestki.
To było niemal równo dwa lata temu.
Zaczął brać worasydenib, lek, który spowalnia rozwój glejaków. Worasydenib nie wyeliminuje raka, ale dzięki niemu Goodburn kupuje czas – walczył o dostęp do tego leku. Dzięki niemu pływak może opóźnić chemioterapię i radioterapię, które mogłyby, a nawet na pewno upośledziłyby jego zdolności poznawcze, przerwałyby jego treningi oraz studia z inżynierii chemicznej. Gdyby nie dostęp do programu z worasydenibem, rok temu powinien zacząć terapię chemią i naświetlaniem. – Worasydenib dał mi cztery lata, nic więcej. Tak mówią testy tego leku. To za mało. Potrzebuję więcej. Nie zaprzestanę kampanii w sprawie pomocy ofiarom raka do mojego ostatniego tchu – powiedział w artykule The Guardian jeszcze przed startem na Igrzyskach Wspólnoty.
W Wielkiej Brytanii rak mózgu jest największym zabójcą wśród chorób onkologicznych u dzieci i osób do 40 roku życia, ale stanowi zaledwie 1 proc. krajowych wydatków na badania nad rakiem.
W Polsce nie ma dostępnych danych, ile państwo łoży na leczenie nowotworów mózgu i ośrodkowego układu nerwowego lub na badania, w stosunku do ogólnych wydatków na leczenie onkologiczne. Wiadomo tylko, że rak mózgu stanowi około 2 procent zachorowań, natomiast wśród mężczyzn w wieku między 20 a 44 lata odpowiada aż za 14,5 procent zgonów onkologicznych i jest najczęstszą przyczyną śmierci nowotworowej w tej grupie (wśród kobiet w tym samym przedziale wieku przeważają nowotwory piersi, jelita grubego, szyjki macicy i jajników).
Obecnie Goodburn jest w życiowej formie sportowej – przed Igrzyskami Wspólnoty pobił rekord Szkocji (27,12 s). Na zawodach był siódmy, co w ogóle nie zrobiło na nim wrażenia. Jego dziewczyna, ta, o której wielkim wsparciu wspominał, Ciara Schlosshan, startowała na 100 m st. motylkowym pięć minut przed jego startem. Oboje uczestniczą też w innych wyścigach – są aktywistami kampanii Brain Cancer Justice.
I jeszcze jedna pozytywna wiadomość w tej historii – Archie Goodburn w czerwcu ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Edynburskim.