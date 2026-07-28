20 - tyle medali olimpijskich zdobyli Polacy w wioślarstwie (po cztery złote i srebrne, 12 brązowych). Tylko w sześciu dyscyplinach nasi reprezentanci wywalczyli więcej krążków, zatem przed igrzyskami w Los Angeles oczekiwania też mogą być spore. Zawodników czeka jednak kolosalna zmiana.

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Igrzyska olimpijskie w Los Angeles z największą zmianą od... poprzednich IO w Los Angeles. Wioślarze będą mieli inny dystans

Podczas startu w Kalifornii rywalizacja będzie toczyć się nie na tradycyjnym dystansie 2000 metrów, a skróconej odległości 1500 m. To pierwsza zmiana od 1984 r., gdy olimpijczyków również gościło najludniejsze miasto Kalifornii - wówczas kobiety ostatni raz startowały na 1000 m (tylko one, mężczyźni na 2 km).

Jej miejscem będzie obiekt w Long Beach, choć rozpatrywano też jezioro Perris, gdzie można by zachować tradycyjny dystans. Zatem czemu się na to nie zdecydowano? Bo akwen jest bardzo daleko od Los Angeles, dystans to około 100 km. W tej sytuacji konieczne byłoby wzniesienie dodatkowej wioski olimpijskiej tylko dla wioślarzy, co nie wchodziło w grę.

- Nie będę ukrywał, że byliśmy w szoku. Szczególnie że historyczny dystans 2000 metrów będzie zmieniony na 1500 nie na stałe, a tylko wyjątkowo, na te jedne igrzyska w Los Angeles - tak reakcje zawodników podsumował Dominik Czaja, brązowy medalista z Paryża oraz mistrz świata (2022) i Europy (2023) w czwórce podwójnej, w rozmowie z TVP Sport.

Dominik Czaja mówi, jak zmiana dystansu wpłynie na igrzyska olimpijskie 2028 dla wioślarzy. Oto kto może stracić

Jak według niego wpłynie to na rywalizację? - Ta zmiana będzie ciekawa. Wysiłek będzie znacznie krótszy, bo to w końcu jedna czwarta dystansu mniej. Więc na pewno będzie to miało znaczenie, szczególnie dla dynamiki wyścigu. Pewnie znacznie bardziej istotny będzie sam start. Mniej będzie tej "jazdy torowej", środkowego tysiąca, co sprawi, że będzie znacznie bardziej dynamicznie - ocenił. Przy tym twierdzi, że gdyby miał debiutować w Los Angeles, to bardziej niż ciekawy byłby "przestraszony". Wszystko przez to, że nawet dobre wyniki tuż przed igrzyskami mogą zupełnie nie przełożyć się na olimpijski start.

Reprezentant Polski wskazał również, kto może wiele stracić na zmianie dystansu. Choć trudno w tej kwestii o wielką stanowczość. - Na pewno będzie trudno tym osadom, których siłą było to, że płynęły cały dystans równo. Ale na dobrą sprawę dla wszystkich to nowość i każdy ma tyle samo czasu na przygotowanie - podkreślił. Zwłaszcza że nie było nigdy rywalizacji i porównań na dystansie 1,5 kilometra.

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Być może niedługo przed zawodami w Los Angeles zawodnicy będą mieli okazję przystosować się do niestandardowej odległości w dwóch startach w ramach Pucharu Świata. - Nawet jeśli, to mimo wszystko będzie stanowić duże wyzwanie. Ale każdy wystartuje z tego samego pułapu. Każdy będzie miał tyle samo czasu, żeby przygotować się do skróconego dystansu - zaznaczył Czaja.

Tak Polacy przygotowują się na inny dystans w Los Angeles. Czaja ujawnia

Polski wioślarz nie obawia się jednak o siebie i kolegów z kadry. - Trenujemy bardzo wszechstronnie. Robimy różne sprawdziany, czy to na 500 m, czy właśnie, zazwyczaj tydzień przed wylotem na zawody, na 1500 m. Jesteśmy więc z tym dystansem zaznajomieni. Potrafimy pływać i długie odcinki, i te szybkościowe - wyjaśnił. Choć należy spodziewać się zmiany akcentów.

- Myślę, że zarys przygotowań olimpijskich będzie podobny względem poprzednich igrzysk. Być może treningi zmienią nieco nacisk. Pójdziemy bardziej w stronę tych siłowych. Bo jednak potrzebne będzie więcej siły, a mniej wytrzymałości niż teraz - podsumował członek brązowej osady z Paryża, w której byli również Fabian Barański, Mateusz Biskup oraz Mirosław Ziętarski.

Dominik Czaja oraz pozostali polscy wioślarze potwierdzili duże możliwości w czwórce podwójnej rok po paryskich igrzyskach, gdy udało się zdobyć brąz mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata (w obu przypadkach skład: Czaja, Konrad Domański, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak). Z kolei wspomniani Biskup i Ziętarski na obu wymienionych imprezach zdobyli złoto w dwójce podwójnej. W tym roku ME odbędą się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia w Varese, natomiast MŚ w dniach 24-30 sierpnia w Amsterdamie.