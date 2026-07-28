Mistrzyni z Rosji oskarżona o przemoc. Zawiadomienie złożyła jej córka

Oksana Griszczuk to dwukrotna mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym. Złote krążki zdobywała w 1994 roku w Lillehammer i cztery lata później w Nagano. Ostatnio o Rosjance zrobiło się głośno nie za sprawą osiągnięć sportowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Stare sanki, Snoop z pierogiem, aferki. Niezwykłe igrzyska dla Polski!

Rosyjska mistrzyni oskarżona o przemoc. "Przez wiele lat trzymałam to w tajemnicy"

Griszczuk została oskarżona przez swoją 23-letnią córkę Skyler o przemoc domową. Kobieta poinformowała, że złożyła zawiadomienie na policję. Dwukrotna mistrzyni olimpijska według zeznań córki miała się dopuszczać znęcania psychicznego i fizycznego nad swoim dzieckiem. Co doprowadziło do traum psychicznych Skyler Griszczuk, która podzieliła się swoją historią w mediach społecznościowych.

"Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę musiała podzielić się czymś tak intymnym, po tylu latach trzymania tego w tajemnicy. W końcu złożyłam skargę na przemoc domową przeciwko mojej matce, Oksanie Grischuk, po tym, jak doświadczyłam przemocy fizycznej i psychicznej oraz traumy psychicznej. To była niezwykle trudna decyzja. Jeśli doświadczyłeś przemocy domowej lub doświadczyłeś jakiejkolwiek innej sytuacji, jestem wdzięczna za wiadomość. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie przez ten czas" - napisała w mediach społecznościowych Skyler Griszczuk.

Zobacz też: Szok po decyzji PZSzach. Zamiast Polaka, wybrali "osobę z rosyjskimi powiązaniami"

Griszczuk zaprzecza oskarżeniom. "Nie zwracajcie na to uwagi"

Oksana Griszczuk skomentowała sprawę w rozmowie ze Sport24, zdaniem dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej oskarżenia są bezpodstawne.

"Nie zwracajcie na to uwagi. To wszystko nieprawda" - powiedziała Sport24 Griszczuk.

Skyler Griszczuk jest córką Oksany Griszczuk i amerykańskiego instruktora fitness Jeffa. Dziecko przyszło na świat w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dziewczynki rozstali się krótko po jej narodzinach, a Skyler była wychowywana przez matkę. Córka dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej była utalentowaną tenisistką, grała w juniorskich turniejach wielkoszlemowych. Przez brak środków zawodniczka była trenowana głównie przez matkę, zdaniem której przy odpowiednim zapleczu, Skyler miałaby szansę nawet na najlepszą 20 rankingu WTA.