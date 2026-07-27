Szok po decyzji PZSzach. Zamiast Polaka, wybrali "osobę z rosyjskimi powiązaniami"

W ostatnich miesiącach nie brakowało kontrowersji w szachowym środowisku. W grudniu zeszłego roku Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) zniosła sankcje wobec zawodników z Rosji oraz Białorusi. Warto dodać, że prezesem FIDE był Rosjanin Arkadij Dworkowicz, ale po tym, jak został objęty sankcjami, oddał tymczasowo swoje stanowisko Viswanathanowi Anandowi, wiceprezesowi federacji. Bardzo ciekawie było też w Europejskiej Unii Szachowej (ECU), która wybierała nowego prezesa w związku z kończącą się kadencją Gruzina Zuraba Azmaiparashviliego.

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Polski Związek Szachowy nie zagłosował na Polaka. Wybrał człowieka z rosyjskimi powiązaniami

W wyborach, które odbywały się w Bukareszcie, liczyło się trzech kandydatów - Azmaiparashvili, a także Łukasz Turlej i Francuz Bachar Kouatly. Turlej to sekretarz generalny FIDE. Ostatecznie Azmaiparashvili ponownie obejmie to stanowisko po tym, jak otrzymał 35 z 53 głosów. Turlej otrzymał jedenaście głosów od działaczy, a Kouatly - siedem. Gdzie zatem są kontrowersje? Polski Związek Szachowy poparł Francuza, a nie swojego rodaka.

- Dla mnie to dziwne, że polska federacja, zamiast wspierać swojego, bardzo mocnego, kandydata na stanowisko prezydenta europejskiej federacji, wybrała osobę z rosyjskimi powiązaniami. Personalne konflikty nie powinny mieć wpływu na strategiczne decyzje dotyczące interesu narodowego. Decyzja Radosława Jedynaka (prezes PZSzach) o dołączeniu akurat do tego obozu wydaje się całkowicie sprzeczna z polską polityką zagraniczną - mówił Malcolm Pein, honorowy wiceprezes ECU, cytowany przez WP SportoweFakty.

Okazuje się, że Kouatly, którego poparła Polska, wspiera znany biznesmen Wadim Rosenstein, który jest właścicielem WR Group, firmy z branży nieruchomości. Ten duet był oskarżany o finansowe powiązania z Rosją. Jedna ze spółek zanotowała spory wzrost przychodów po transakcjach z Rosjanami - w 2023 r. było to 5,5 mln euro, a obecnie 85 mln euro.

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Pein dodaje, że Rosenstein ani razu nie potępił inwazji Rosji na Ukrainę. Teraz Rosenstein ma liczyć na poparcie Polski podczas wyborów na prezesa FIDE, które odbędą się we wrześniu w Uzbekistanie. PZSzach ma też być w konflikcie z Turlejem. - Przerzucanie się rzekomą prorosyjskością jest bez sensu, choć zdaję sobie sprawę, że to teraz modne - tłumaczy Artur Jakubiec, wiceprezes Polskiego Związku Szachowego.

Na razie Polski Związek Szachowy nie odniósł się w pełni do faktu, że poparł Kouatly'ego w wyborach na prezesa ECU.