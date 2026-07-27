Litwini wpuszczą do siebie sportowców z Rosji. Stawiają jeden warunek

Rosja, pomimo wciąż trwającej wojny z Ukrainą, zaczyna wracać do międzynarodowego sportu. 7 lipca decyzję o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskich zawodników i zawodniczek podjął Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Tym samym otworzył im możliwość udziału w kwalifikacjach do letnich igrzysk olimpijskich 2028 roku w Los Angeles. Na powrót Rosjan coraz częściej godzą się również poszczególne federacje sportowe m.in. siatkarska (FIVB), czy tenisa stołowego (ITTF). A to z oczywistych względów nie podoba się w naszej części Europy.

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Litwa znalazła sposób na Rosjan. Dadzą im to do podpisania

Spora część krajów sprzeciwia się tym decyzjom i w odpowiedzi nie chce wydawać rosyjskim sportowcom zezwoleń na wjazd. A to generuje konflikty ze wspomnianymi organizacjami. Rozwiązanie tego problemu znalazła właśnie Litwa. Tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych zaproponowało właśnie nowelizację ustawy, na mocy której Rosjanie będą mogli wjechać na jej terytorium, ale pod ściśle określonymi warunkami.

Jak przekazał litewski publiczny nadawca LRT, według zaproponowanych rozwiązań obywatele Rosji i Białorusi, którzy zamierzają: "udać się na Litwę w celach edukacyjnych, kulturalnych lub sportowych będą zobowiązani do podpisania deklaracji potępiającej rosyjską agresję na Ukrainę, wyrażającej poparcie dla Karty Narodów Zjednoczonych i jej zasad oraz dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową".

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Treść deklaracji ma wkrótce zostać udostępniona publicznie. Odmowa jej podpisania skutkować będzie zakazem wjazdu do kraju. Tyczy się to również sportowców, którzy będą mieli tzw. status neutralny. Ministerstwo proponuje, aby zmiany te weszły w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

- Planowane ograniczenia mają na celu stworzenie jasnych, przejrzystych i jednolicie stosowanych ram prawnych, tak aby decyzje w takich przypadkach były podejmowane w oparciu o obiektywne kryteria, a nie doraźne oceny. Jest to element szerszych działań państwa na rzecz wzmocnienia odporności na wpływy wrogich reżimów i ochrony interesów bezpieczeństwa narodowego Litwy - oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy.