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Polka z medalem mistrzostw świata! A może być jeszcze lepiej

Wielki sukces Barbary Brych. Polska szpadzistka zdobyła brązowy medal podczas szermierczych mistrzostw świata w Hongkongu. To największy sukces w jej karierze. Polska na taki wynik czekała od wielu lat.
Szermierka - zdjęcie ilustracyjne
Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Barbara Brych kończy szermiercze mistrzostwa świata w Hongkongu z medalem. Polka podczas tegorocznej imprezy zdobyła brązowy medal, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

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Barbary Brych brązową medalistką mistrzostw świata 

Za Polką długa i pełna sukcesów droga do strefy medalowej. W pierwszej rundzie wygrała z Austriaczką Luise Elmer 15:9, w następnej okazała się lepsza od Eszter Muhari 15:12 - to gigantyczny sukces, Węgierka jest jedną z najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek, obecnie znajduje się na trzecim miejscu w światowym rankingu, do tego to brązowa medalistka z igrzysk w Paryżu, taki sam krążek zdobyła w tym roku na mistrzostwach Europy. 

Nasza zawodniczka znajdowała się dotychczas na 78. w klasyfikacji światowej federacji (FIE), jednak pewnie radziła sobie z wyżej klasyfikowanymi rywalkami. W 1/8 finału pokonała 30. w zestawieniu Japonkę Tamaki Terayamę 15:8. Kapitalną serię skończyła na triumfie w ćwierćfinale z Hadley Husisian. Nasza reprezentantka pokonał szóstą w rankingu szpadzistek Amerykankę 14:13. 

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Rizzi za mocna. Finał nie dla Polki 

Polka miała szanse również na medal z cenniejszego kruszcu, jednak w półfinale musiała uznać wyższość Giulii Rizzi. Włoszka wygrała z Brych 15:6. To pierwszy indywidualny finał mistrzostw świata pięciokrotnej triumfatorki zawodów Pucharu Świata oraz mistrzyni olimpijskiej w drużynie. 

Gorzej wypadły pozostałe z naszych reprezentantek. Alicja Klasik zajęła 23. lokatę, Magdalena Pawłowska była 28. Do części zasadniczej nie udało się awansować dopiero 76. Glorii Klughardt. 

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