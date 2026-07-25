Polka z medalem mistrzostw świata! A może być jeszcze lepiej

Barbara Brych kończy szermiercze mistrzostwa świata w Hongkongu z medalem. Polka podczas tegorocznej imprezy zdobyła brązowy medal, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jędrzejczyk przegrała po świetnej walce. "Uznajmy ten pojedynek za najlepszy w historii"

Barbary Brych brązową medalistką mistrzostw świata

Za Polką długa i pełna sukcesów droga do strefy medalowej. W pierwszej rundzie wygrała z Austriaczką Luise Elmer 15:9, w następnej okazała się lepsza od Eszter Muhari 15:12 - to gigantyczny sukces, Węgierka jest jedną z najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek, obecnie znajduje się na trzecim miejscu w światowym rankingu, do tego to brązowa medalistka z igrzysk w Paryżu, taki sam krążek zdobyła w tym roku na mistrzostwach Europy.

Nasza zawodniczka znajdowała się dotychczas na 78. w klasyfikacji światowej federacji (FIE), jednak pewnie radziła sobie z wyżej klasyfikowanymi rywalkami. W 1/8 finału pokonała 30. w zestawieniu Japonkę Tamaki Terayamę 15:8. Kapitalną serię skończyła na triumfie w ćwierćfinale z Hadley Husisian. Nasza reprezentantka pokonał szóstą w rankingu szpadzistek Amerykankę 14:13.

Zobacz też: Zrobiła to! Klaudia Zwolińska z medalem mistrzostw świata!

Rizzi za mocna. Finał nie dla Polki

Polka miała szanse również na medal z cenniejszego kruszcu, jednak w półfinale musiała uznać wyższość Giulii Rizzi. Włoszka wygrała z Brych 15:6. To pierwszy indywidualny finał mistrzostw świata pięciokrotnej triumfatorki zawodów Pucharu Świata oraz mistrzyni olimpijskiej w drużynie.

Gorzej wypadły pozostałe z naszych reprezentantek. Alicja Klasik zajęła 23. lokatę, Magdalena Pawłowska była 28. Do części zasadniczej nie udało się awansować dopiero 76. Glorii Klughardt.