Fatalny wypadek 19-latka wstrząsnął całym krajem. Natychmiast trafił do szpitala

Gimnastyka to bez wątpienia bardzo niebezpieczny sport. Niestety, potwierdziło się to w trakcie zawodów spod znaku Igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow.

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Kontuzja Gabriela Langtona? "Jesteśmy wdzięczny ratownikom"

19-letni Gabriel Langton w ostatniej chwili dołączył do reprezentacji Anglii po tym, jak z powodu kontuzji z Igrzysk wypadł sześciokrotny medalista olimpijski Max Whitlock. Zresztą i Langton jest utalentowanym gimnastykiem, w przeszłości bowiem zdobywał medale mistrzostw Europy juniorów w wieloboju.

Niestety w ostatniej kolejce doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Gabriel Langton spadł z drążka gimnastycznego wprost na matę. Upadek głową w dół z około 3 metrów wyglądał makabrycznie. Na szczęście bardzo szybko wokół młodego zawodnika pojawili się ratownicy.

"Na arenie zapadła cisza, podczas gdy Langton udzielana była pomoc, a inni gimnastycy przyglądali się temu z widocznym niepokojem. Po tym, jak początkowo leżał nieruchomo, Langton zareagował na działania ratowników, poruszając nogami, a później dłońmi. Około tuzina ratowników medycznych ostrożnie unieruchomiło angielskiego gimnastyka, po czym - około 11 minut po upadku - podniesiono go na nosze. Gdy znoszono go z planszy, publiczność pożegnała go oklaskami" - relacjonuje "The Guardian".

Rywalizacja została wznowiona, a występujący tuż po kontuzjowanym koledze z zespołu Luke Whitehouse musiał mierzyć się z ogromnym wyzwaniem.

- Z tego, co słyszeliśmy wszystko z nim w porządku, więc trzymamy kciuki za Gabe’a - powiedział Whitehouse tuż po zakończeniu zawodów. - Po czymś takim musisz po prostu wyprzeć to z pamięci, zresetować się i skupić na układzie, element po elemencie - dodał, cytowany przez "The Sun".

Nie ma jeszcze oficjalnych wiadomości ze szpitala w Glasgow odnośnie stanu zdrowia Gabriela Langtona. Rzecznik prasowy kadry wydał tylko krótkie oświadczenie:

"Gabriel Langton z reprezentacji Anglii zaliczył upadek podczas finału drużynowego mężczyzn w gimnastyce sportowej. Jesteśmy wdzięczni zespołom medycznym, które zareagowały natychmiast, by udzielić pomocy. Został przewieziony do szpitala, a kolejnymi informacjami podzielimy się, gdy tylko będą dostępne" - czytamy.

W wieloboju drużynowym mężczyzn podczas Igrzysk Wspólnoty Narodów wygrała Kanada, srebro trafiło do Anglików, a brąz przypadł reprezentacji Australii.