Tak Ukrainiec chce wygrać z Rosją. "Mamy tylko jedno wyjście"

Szerokim echem odbiła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym przywróceniu praw Rosyjskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Za MKOl-em poszły inne federacje, takie jak Międzynarodowa Federacją Piłki Siatkowej (FIVB), czy Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF).

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Ukraiński mistrz olimpijski reaguje na inicjatywę krajów UE ws. Rosji

Teraz na ten temat wypowiedział się ukraiński mistrz olimpijski w gimnastyce sportowej - Ołeh Werniajew. Stwierdził on w rozmowie z blik.ua, że nie jest tym faktem zbytnio zaskoczony. - Oczywiście, dla nas to absurd. Szczerze mówiąc, wiedziałem, że tak będzie. Bo wpływ naszej federacji na Międzynarodową Federację Gimnastyczną nie jest wystarczający, żeby stawić opór Rosji - stwierdził.

Decyzja MKOl spotkała się z ostrą krytyką, a dziewięć krajów Unii Europejskiej - Polska, Estonia, Dania, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Rumunia i Szwecja - zaapelowało do Komisji Europejskiej o ponowne rozpatrzenie finansowania MKOl i innych międzynarodowych organizacji sportowych, które torują drogę rosyjskim i białoruskim sportowcom do powrotu na arenę międzynarodową.

Tę inicjatywę Werniajew również postanowił skomentować. Jego zdaniem to nie pomoże w ponownym wykluczeniu Rosyjskiego Komitetu olimpijskiego. - Gdyby zaangażowały się w to Chiny, USA, ważniejsze kraje, moglibyśmy naciskać - zaczął.

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- Bardzo dziękuję krajom Unii Europejskiej za to wsparcie. To naprawdę miłe, że ludzie to rozumieją. Dla nas to może niczego nie rozwiąże. Ale bez ważnych krajów, niestety, nie damy rady. Dlatego mamy tylko jedno wyjście - pracować, walczyć o medale, wygrywać i być przynajmniej o jedną pozycję wyżej od Rosjan.

Niedawno Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna zmieniła także przepisy dotyczące ceremonii wręczenia nagród. Teraz sportowcy nie mogą zejść z podium. - Wcześniej nie było to oficjalnie karane. Teraz, jeśli złamiesz zasady, to już koniec. Ale nie karzą gimnastyczki, karzą federację. Jeśli któryś z naszych gimnastyków zejdzie z podium, oficjalnie to poprę. Oficjalnie wyrażę swoją opinię i powiem, że postąpił słusznie. Nawet jeśli odbiorą mu medal, wszyscy będą wiedzieć, że i tak go zdobył - zakończył.